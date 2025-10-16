Privlači svađe i siromaštvo: Mnogi Srbi ovo drže ispred vrata, nisu ni svesni koliko je to loše!

Određene stvari ispred kućnog praga mogu doneti sreću i blagostanje, dok druge prizivaju neslogu i siromaštvo.

Ulazna vrata nisu samo prelaz između spoljnog sveta i doma, ona su simbol zaštite, granica između bezbednog i nepoznatog. Zato se oduvek verovalo da određene stvari ispred kućnog praga mogu doneti sreću i blagostanje, dok druge prizivaju neslogu, siromaštvo, pa čak i bolest.

Obuća ispred vrata je loš znak

Iako mnogi imaju običaj da ostavljaju obuću ispred ulaznih vrata, staro narodno verovanje kaže da to nikako ne treba raditi. Naime, veruje se da obuća ostavljena na pragu priziva lošu energiju, unosi nemir u porodicu i stvara tenziju među ukućanima.

Prema i narodnim verovanjima i feng šui učenjima, neuredan, zatrpan ili prljav ulaz odbija pozitivnu energiju, a privlači probleme. Oguljena farba, prljava staza, nered ili razbacane stvari ispred praga signaliziraju stagnaciju i nebrigu, a veruje se da se to prenosi i na međuljudske odnose u kući.

Ulaz u kuću ili stan mora biti čist

Preporučuje se da:

- vrata budu čista, ispravna i uredna

- prostirke budu u dobrom stanju

- ispred praga ne stoje torbe, obuća, kese ili stare stvari

- ako imate cveće, neka bude živo i negovano, a ne uvelo ili suvo

Ako želite mir u kući, dobru energiju i skladne odnose, možda je vreme da unesete te stare papuče i očistite prag. Ne košta ništa, a možda baš to napravi razliku.

Autor: A.A.