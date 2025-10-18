Skupi ruteri za internet su prošlost: Ovaj predmet iz kuhinje pojačava signal, smešno, ali korisno - evo zašto

Kad je reč o bežičnom internetu i pojačavanju istog, opet se mnogi kunu u aluminijumsku foliju.

Naime, u svetu u kojem se pojačivači Wi-Fi signala nalaze na svakom oglasu na internetu postoji kućni trik koji je toliko jednostavan da graniči sa smešnim. A što je još smešnije jeste da zapravo - barem u određenim slučajevima - deluje. Govorimo o aluminijumskoj foliji, kakvu obično koristite za skladištenje ostataka hrane.

Trik za jačanje Wi-Fi pomoću folije nije novi izum internet šaljivdžija, već ima svoje korene u osnovama fizike i delovanju elektromagnetskih talasa. Ako iza rutera postavite ploču folije u obliku paraboličnog reflektora, u određenim slučajevima možete postići jači i usmereniji signal. Na ovaj način ne širite signal po celoj prostoriji, već ga usmeravate tamo gde vam je stvarno potreban – poput vaše kancelarije, gde se vaši pozivi preko Zuma povremeno zamrznu..

Ako živite u stanu s debelim zidovima, dvoje tinejdžera koji u isto vreme gledaju TikTok onda je svaki dodatni megabit zlata vredan. Folija deluje kao usmereni reflektor i odbija signal prema napred - ovo nije trik, već osnovno pravilo fizike, prenosi Citymagazine.si.

Za ovaj postupak trebaće vam:

- 1 komad tvrdog kartona (recimo iz kutije za cipele)

- kuhinjska aluminijumska folija (neka bude dobro zategnuta)

- makaze, traka i osećaj za simetriju

- vaš ruter

Dizajnirajte parabolični oblik (poput satelitske antene) koji će pokazivati ​​u smeru prostorije u kojoj želite jači signal. Postavite foliju iza rutera, a ne iznad ili oko njega – poenta je da reflektuje, a ne da priguši signal.

Radi li ovo stvarno?

Istraživanje na Dartmut koledžu pokazalo je da jednostavni reflektori izrađeni od aluminijuma ili 3D štampanih plastičnih kalupa mogu povećati snagu Wi-Fi signala do 55 % – u zavisnosti od okolnosti. Ali pazite: ako već imate vrhunski Wi-Fi 6 usmerivač ili Mesh sustav, učinak će biti minimalan. Najviše će profitirati korisnici osnovnih ili starijih uređaja.

Autor: Iva Besarabić