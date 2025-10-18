Kreće borba za digitalnu dominaciju: ChatGPT otvara sopstvenu prodavnicu aplikacija

Kompanija OpenAI zvanično je predstavila svoju verziju prodavnice aplikacija, čime je direktno ušla u konkurenciju sa Apple i Guglom.

Izvršni direktor Sem Altman najavio je da ChatGPT dobija mogućnost korišćenja aplikacija, čime veštačka inteligencija prvi put funkcioniše poput pravog "app store-a".

Altman je otkrio i da ChatGPT sada koristi više od 800 miliona ljudi svake nedelje, što ga svrstava među najpopularnije digitalne platforme na svetu. Uz novi SDK alat za razvoj, programeri će moći da kreiraju sopstvene aplikacije unutar ChatGPT-a, koje će korisnici pokretati običnim govorom, bez potrebe za tradicionalnim komandama.



Na primer, korisnik će moći jednostavno da napiše poruku poput "pusti neku laganu muziku na Spotifyju" ili "pronađi stanove sa zatvorenom terasom", a ChatGPT će odmah aktivirati odgovarajuću aplikaciju i obaviti zadatak umesto njega.

Altman je istakao da ovakav sistem otvara vrata potpuno novoj generaciji aplikacija koje su pametnije, interaktivnije i prilagođene svakom korisniku ponaosob.

ChatGPT postaje digitalni univerzum budućnosti

OpenAI je objavio da će do kraja godine omogućiti programerima da prijave svoje aplikacije i plasiraju ih kroz novu ChatGPT prodavnicu. Tada će biti predstavljena i pravila zarade, kao i opcija kupovine direktno unutar samog ChatGPT-a.

Slično kao kod Apple App Store-a i Google Play-a, korisnici će moći da ocenjuju aplikacije, a najbolje i najkvalitetnije biće posebno istaknute. U prvoj fazi pojaviće se poznati brendovi.

Ovim potezom OpenAI jasno pokazuje da želi da izgradi sopstveni digitalni svet u kojem će ChatGPT postati glavni centar za posao, kupovinu i zabavu – bez oslanjanja na tuđe platforme.

Autor: S.M.