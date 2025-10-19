AKTUELNO

Extra

OBAVEZNO POGLEDAJTE U NEBO U NOĆI 21. OKTOBRA! Kosmički fenomen biće vidljiv golim okom

Izvor: Alo, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Kometa C/2025 A6 Lemon neočekivano je zatamnela uoči približavanja Zemlji 21. oktobra, ali je zatim ponovo postala sjajna i sada je vidljiva čak i bez dvogleda, izjavio je danas ruski astronom Aleksandar Jakušečkin

"Kometa će biti najbliža Zemlji 21. oktobra, kada će rastojanje između nas i komete biti približno 90 miliona kilometara", izjavio je ruski astronom za RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, astronomi su već posmatrali kometu i, dan ranije, sjaj komete je iznenada počeo da opada.

"To bi moglo da ukazuje na procese unutar jezgra komete. Međutim, naknadna posmatranja nisu potvrdila uništenje jezgra komete. Sjaj je sada ponovo porastao na magnitudu 4,5. Dakle, dinamika se promenila, ali ne značajno. To znači da je kometa vidljiva golim okom u oblastima bez svetlosti", rekao je Jakušečkin.

Autor: D.Bošković

#Kometa

#Nebo

#fenomen

#golo oko

#kosmicki fenomen

POVEZANE VESTI

Društvo

POGLEDAJTE U NEBO I ZAMISLITE ŽELJU: Kiša 'ZVEZDA PADALICA' je uveliko vidljiva u Srbiji, ali zbog PUNOG MESECA morate biti baš uporni

Politika

VUČIĆ NAJAVIO: U subotu 11. oktobra skupovi protiv blokada i za podršku Srbima na KiM - u najviše mesta u Srbiji

Horoskop

Mlad Mesec u Vagi 21. oktobra donosi dramatične promene za 3 znaka horoskopa

Extra

Čovek fotografisao nebo, pa uhvatio kometu dok ulazi u Sunčev sistem: Milioni videli sliku, NASA oduševljena

Extra

Đavolja kometa moći će da se vidi GOLIM OKOM: Najvidljivija biće 31. marta

Svet

Putin: Razvoj Dalekog istoka je prioritet Rusije za ceo 21. vek