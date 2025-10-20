POTPUNI KOLAPS! Pali Snapchat, Amazon, Roblox...

Problemi s Amazon Web Services uzrokovali su prekide rada brojnih popularnih veb stranica i aplikacija širom sveta. Pali su Amazon, Snapchat, Roblox, Coinbase i Vodafone.

Zbog velikog pada interneta, niz internet strana, aplikacija, ali i online igara beleži probleme. Problemi su započeli jutros, a čini se da je uzrok u problemima na Amazon Web Services.

Prema stranici Downdetector, koja prati probleme na veb stranicama i veb usluge koje ne rade, pokazuje se iznenadni prekid rada. Samo u SAD prijavljeno je više od 2000 slučajeva prekida Amazon Web Servicesa.

- Aktivno smo angažovani i radimo na ublažavanju problema i otkrivanju uzroka. Novosti ćemo objaviti za 45 minuta ili ranije ako budemo imali dodatne informacije - poručuju iz Amazona.

Uzrok problema je Amazon Web Services, naveo je izvršni direktor kompanije za veštačku inteligenciju Perplexity.

- Perplexity trenutno ne radi. Osnovni uzrok je problem s AWS. Radimo na njegovom rešavanju - napisao je Aravind Srinivas na mreži X.

Šta je AWS

AWS sebe opisuje kao "najopsežniju cloud uslugu" na svetu.

Kompanijama nudi virtualnu okosnicu, dajući im pristup poslužiteljima, bazama podataka i skladištenju bez potrebe za izgradnjom vlastite infrastrukture.

Smatra se da milioni kompanija koriste AWS.

Autor: D.Bošković