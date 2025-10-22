WhatsApp pooštrava pravila: Restrikcije poruka koje će mnoge iznervirati!

WhatsApp uvodi ograničenja za slanje poruka nepoznatim osobama koje ne odgovaraju, kako bi smanjio spam. Nova pravila prvenstveno će uticati na firme i korisnike koji masovno šalju poruke bez dozvole.

WhatsApp uvodi nova ograničenja koja će posebno pogoditi korisnike i firme koje masovno šalju poruke nepoznatim kontaktima. U pokušaju da suzbije spam, aplikacija testira sistem koji ograničava broj poruka koje se mogu poslati korisnicima koji nisu odgovorili.

Ova promena najviše će se odnositi na poslovne naloge i marketing agente koji zatrpavaju korisnike nepoželjnim porukama. WhatsApp jasno poručuje da, ako nema odgovora, nema ni nastavka slanja poruka.

Svaka neodgovorena poruka sada ima cenu

Novi sistem funkcioniše jednostavno. Ako pošaljete poruku korisniku koji vam ne odgovori, ta poruka se računa u vaše mesečno ograničenje. Slanje više poruka bez reakcije sa druge strane dovodi vas sve bliže limitu.

Na primer, upoznate nekog na događaju i pošaljete mu tri poruke. Ako ne dobijete odgovor, sve tri ulaze u kvotu. WhatsApp će vas obavestiti kada se približite granici, putem iskačućeg prozora sa preostalim brojem dostupnih poruka.

Koliki je tačno limit se još ne zna

Kompanija zasad nije otkrila tačan broj poruka koji će biti dozvoljen. Testiranja su u toku, a različite vrednosti se primenjuju u različitim regionima kako bi se pronašao optimalan balans između slobode komunikacije i zaštite korisnika.

Ono što je poznato jeste da većina korisnika verovatno neće ni primetiti ovu promenu. Ograničenja su pre svega usmerena na one koji zloupotrebljavaju platformu za masovno oglašavanje i slanje poruka bez pristanka.

Borba protiv spama traje već neko vreme

Ova mera je samo deo šire strategije WhatsApp-a u borbi protiv neželjenog sadržaja. Tokom 2024. kompanija je već uvela ograničenja za broj marketinških poruka koje firme mogu slati korisnicima u jednom mesecu.

Takođe, uvedena je opcija da se korisnici jednostavno odjave od promotivnih poruka, a da pritom i dalje mogu da dobijaju korisne informacije, podršku ili obaveštenja iz relevantnih izvora. Ovaj korak dodatno jača kontrolu korisnika nad sadržajem koji žele da primaju.

Novi sistem se širi na ključna tržišta

WhatsApp testira nova pravila u više od deset zemalja, uključujući Indiju, svoje najveće tržište sa preko 500 miliona korisnika. Eksperiment uključuje i ograničenje broja "broadcast" poruka koje firme i korisnici mogu poslati većem broju ljudi.

Cilj je jasan, smanjiti količinu neželjenog sadržaja i korisnicima omogućiti pregledniji inbox. Ako se testiranje pokaže uspešnim, možemo očekivati širu primenu ovih pravila u svim regionima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Autor: Jovana Nerić