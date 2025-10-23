AKTUELNO

HighTicket Masterclass 2025 - Konferencija za lidere u marketingu i prodaju skupih usluga i proizvoda

U svetu u kojem svi jure male klijente i bore se cenom, postoji drugačija igra. Igra u kojoj ne brojiš stotine kupaca, već nekoliko klijenata koji ti donesu celu godinu prihoda.

Tim prvog High-Ticket Master Classa koji će se održati 25. oktobra u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, okuplja vrhunske stručnjake i lidere iz oblasti marketinga, mindseta, prodaje i javnog nastupa, sa jednim ciljem - da inspirišu, edukuju i povežu preduzetnike koji stvaraju novu snagu domaćeg tržišta.

Na događaju će govoriti:

• Istok Pavlović - najpoznatiji digitalni strateg u regionu

• Almina Aganović (Minnie Mentor) - jedna od najuticajnijih
edukatorki mindseta i ličnog razvoja

• Dejan Savić - strateg prodaje i rasta biznisa

• Dejana Tucić - marketing i brending ekspert

• Mira Mitrović - edukatorka za javni nastup i liderstvo

• Jelena Odžić, osnivač Sales Business Academy i prvi specijalizovani high-ticket edukator prodaje na Balkanu.

Čekamo vas u subotu, 25.10.2025, od 9 sati.

