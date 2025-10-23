Ako vam je telefon usporen posle nadogradnje, obavezno proverite ovo podešavanje

Ako vam je telefon usporen posle nadogradnje, niste jedini. Posle svake nove verzije sistema mnogi korisnici primećuju da im aplikacije rade sporije, da se animacije "seckaju" i da baterija traje kraće. Iako deluje kao da je problem u samom ažuriranju, telefon usporen posle nadogradnje obično je posledica jednog nevidljivog podešavanja koje ostane uključeno u pozadini.

Android i iOS uređaji nakon instaliranja ažuriranja pokreću pozadinske procese koji analiziraju nove sistemske fajlove. Taj proces zna da traje i po nekoliko dana, ali i kada se završi, opcija za optimizaciju baterije i dalje ostane aktivna. Upravo ta opcija za optimizaciju baterije često guši performanse i čini da vaš telefon posle nadogradnje deluje starije nego što jeste.

Na većini telefona, posebno na modelima kompanija Samsung, Xiaomi i Huawei, sistem automatski ponovo uključuje opti­mizaciju baterije posle svakog update-a. Na taj način uređaj stalno pokušava da uči vaše navike, ali pri tome troši procesorsku snagu i energiju čak i kada ga ne koristite.



Kako da proverite šta usporava vaš telefon

Otvorite "Podešavanja", zatim izaberite "Baterija i performanse" ili "Device care", pa potražite stavku "Optimizacija aplikacija". Ako vidite da su sve aplikacije uključene, sistem neprekidno ograničava njihovo ponašanje u pozadini. Da bi telefon posle nadogradnje radio normalno, postavite ovu opciju na "Nikad" ili ručno isključite optimizaciju za aplikacije koje koristite svakodnevno.

Još jedan savet: očistite keš sistemskih servisa. Na Android uređajima to se radi kroz meni "Storage" → "Cached data", dok korisnici iPhone uređaja mogu jednostavno restartovati telefon i pustiti ga da tokom noći sam dovrši proces stabilizacije.

Ako sumnjate da je ažuriranje zaista usporilo uređaj, možete proveriti aktivnost procesora preko opcije "Developer options" i prikaza "CPU usage". Videćete da i kada ništa ne radite, sistem koristi veliki deo resursa upravo zbog opti­mizacije baterije koja radi u pozadini.

Kada se javi telefon usporen posle nadogradnje, rešenje je jednostavno: isključite opti­mizaciju baterije, obrišite keš i pustite uređaj da se stabilizuje. Već posle dan ili dva performanse će se vratiti na normalu. Ako se problem i dalje javlja, reset podešavanja baterije gotovo uvek vraća punu brzinu bez potrebe za fabričkim resetom.

Autor: D.Bošković