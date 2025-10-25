ILI PUNITE TELEFON NA OVAJ NAČIN, ILI SE OPROSTITE OD BATERIJE: Eksperti upozoravaju na grešku koju pravimo SVI

Svi zavisimo od pametnih telefona, ali mnogi ne shvataju da način na koji ih punimo može polako da uništava bateriju.

Većina korisnika krivi starenje uređaja ili aplikacije koje rade u pozadini, ali stručnjaci ističu da pravi problem leži u uobičajenim navikama punjenja.

Ove svakodnevne rutine mogu znatno skratiti životni vek baterije i ostaviti vas frustriranim sa telefonom koji ne može dugo da drži napunjenost.

Litijum-jonske baterije, izvor energije skoro svih modernih telefona, osetljive su na način punjenja. Iako su dizajnirane da traju stotine ciklusa punjenja, nepravilno punjenje može ubrzati njihovo propadanje, što znači da kapacitet baterije opada mnogo brže nego što bi trebalo. Razumevanje ovih grešaka ključno je za produženje trajanja baterije.

Punjenje preko noći

Jedna od najčešćih navika je ostavljanje telefona na punjaču tokom cele noći. Deluje praktično, ujutru imate telefon potpuno napunjen i spreman za korišćenje, ali ova praksa ubrzava propadanje baterije. Kada litijum-jonska baterija dostigne 100%, ona ne prestaje da se puni; prelazi u režim “trickle charge” punjenja. Ovaj mali, ali konstantni protok struje održava bateriju na maksimumu, ali i zagreva ćelije, što vremenom oštećuje bateriju.

Toplota je glavni neprijatelj litijum-jonskih baterija, a dugotrajno punjenje na 100% kapaciteta uzrokuje dodatni termički stres. Iako moderni telefoni imaju zaštitne mehanizme koji sprečavaju prepunjavanje, šteta izazvana toplotom tokom noćnog punjenja je neizbežna. Kao posledica, maksimalni kapacitet baterije se postepeno smanjuje, pa ćete uskoro morati da punite telefon češće.

Neočekivani efekti brzih dopuna

Nisu samo navike noćnog punjenja problem. Često kratko punjenje tokom dana može delovati bezazleno, ali i ono troši cikluse baterije. Svaki put kada uključite telefon na punjač, iako samo na nekoliko minuta, računa se kao deo ciklusa punjenja, a litijum-jonske baterije imaju ograničen broj ciklusa pre nego što počnu da gube kapacitet.

Temperatura ima ključnu ulogu. Punjenje telefona na visokim temperaturama, na primer ispod jastuka, u automobilu na suncu ili blizu izvora toplote, povećava temperaturu baterije. Ovaj dodatni toplotni stres ubrzava hemijske reakcije unutar baterije, dovodeći do nepovratnih oštećenja. Stručnjaci se slažu da je održavanje uređaja hladnim tokom punjenja jedan od najjednostavnijih načina za očuvanje baterije.

Saveti stručnjaka, kako pravilno puniti telefon

Kako onda najbolje zaštititi bateriju? Stručnjaci preporučuju da telefon punite između 20% i 80% napunjenosti. Ovaj interval izbegava stres koji nastaje kod veoma niskog ili potpunog punjenja, što može skratiti životni vek baterije. Možda deluje nezgodno, ali ova mala promena može napraviti veliku razliku na duži rok.

Takođe, koristite uvek originalni punjač ili sertifikovane zamene koje su kompatibilne sa vašim uređajem. Jeftini ili neodgovarajući punjači mogu davati nestabilan napon i opteretiti bateriju. I nikako ne dozvoljavajte da vam se telefon redovno potpuno isprazni, bolje je da ga dopunite pre nego što nivo padne previše nisko.

Navika pravilnog punjenja može uštedeti novac

Mnogi misle da baterija telefona slabi zbog godina, ali u stvari, često je krivac način na koji punimo uređaj. Usvajanjem boljih navika možete produžiti vek trajanja baterije i odložiti kupovinu nove. Time ne samo da štedite novac, već i doprinosite smanjenju elektronskog otpada, što je dobro i za planetu.

Baterija vašeg telefona ne mora da bude slaba tačka. Uz malo pažnje i promenu načina punjenja, možete dugo održavati uređaj u top formi, izbeći neprijatna iznenađenja sa isključivanjem i uživati u njegovoj efikasnosti. Pametno punjenje je ključ koji štedi vaše vreme i novac.

Autor: Iva Besarabić