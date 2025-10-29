NARUČIO PRESTO DOK JOŠ NIJE DOBIO TITULU! Pogledajte kako izgleda čuvena stolica Napoleona I – Nosila carsku 'težinu' (FOTO)

U srcu Pariza, među pozlaćenim hodnicima i crvenim plišom prošivenim dvoranama, postoji stolica koja je više od komada nameštaja – to je simbol epohe, ambicije i neutažive želje za veličinom. To je presto Napoleona Bonapartea, cara Francuske.

Izrađen početkom XIX veka, presto je delo Žaka-Luija Beržea, glavnog dvorskog stolara, i Žorža Žakoba, poznatog majstora dekoracije. Napravljen je od pozlaćenog drveta i tamno crvenog baršuna, ukrašen pčelama – carevim simbolom besmrtnosti i rada, i orlovima koji su čuvali francuski imperijalni znak. Na naslonu je izvezeno zlatno slovo „N”, okruženo lovorovim vencem – znakom pobede.

Ali ono što čini ovaj presto posebnim nije samo njegova lepota, već i ono što predstavlja. Napoleon je bio čovek koji je srušio republiku da bi stvorio carstvo, a onda se 1804. godine sam okrunio carem u Katedrali Notr Dam, sedeći upravo na ovom prestolu. U tom trenutku, tron nije bio samo mesto sedenja – bio je metafora snage volje jednog čoveka koji je želeo da se uzdigne iznad istorije.

Danas, kad stoji u muzeju, pod tihim svetlom reflektora, presto Napoleona deluje gotovo skromno. Ipak, ako mu priđeš bliže, među zlatnim rezbarijama i istrošenim tkaninama možeš gotovo čuti odjek sablji, topova i uzdah jednog carstva koje je želelo da traje zauvek.

ZANIMLJIVOSTI

Kada je Napoleon 1804. godine sam sebe okrunio za cara u Katedrali Notr Dam (umesto da dopusti papi da mu stavi krunu na glavu), na njegovom prestolu već je bilo izvezeno slovo „N” i carev orao — iako je Francuska tada zvanično još bila republika!

Drugim rečima, Napoleon je naručio svoj carski presto pre nego što je uopšte postao car. To pokazuje koliko je unapred planirao svaki detalj svoje vladavine — od politike do simbola moći.

Bonus zanimljivost:

Na prestolu su bile i zlatne pčele, koje je Napoleon izabrao umesto lilije (simbola francuskih kraljeva) da pokaže da njegovo carstvo nije nastavak starog režima, već nova, radna i racionalna imperija.

Autor: D.Bošković