Pitate se koliko su tačni odgovori koje vam daje ChatGPT?! Čeka vas neprijatno iznenađenje

Veštačka inteligencija može biti korisna, ali njene „halucinacije“ predstavljaju ozbiljnu pretnju bezbednosti informacija.

Pitaju ChatGPT o rezultatima izbora, traže od Kloda da sumira vesti ili traže od Perplexity osnovne informacije o sukobu na Bliskom istoku: stotine miliona ljudi se svakodnevno oslanjaju na četbotove sa veštačkom inteligencijom kao izvore informacija. Samo ChatGPT koristi 800 miliona ljudi širom sveta svake nedelje. Za mnoge su ovi digitalni asistenti već zamena za tradicionalne pretrage na Guglu, piše Dojče vele .

Ali to poverenje je rizično, kao što pokazuje nova studija Evropske radiodifuzne unije (EBU). Udruženje 68 javnih emitera iz 56 zemalja testiralo je pouzdanost najpopularnijih sistema veštačke inteligencije.

Rezultat je zastrašujući: ChatGPT, Claude, Gemini i drugi četbotovi čine do 40 procenata njihovih odgovora i predstavljaju ih kao činjenice.

Halucinacije: Veštačka inteligencija ubedljivo laže

Popularni četbot ChatGPT čvrsto tvrdi da je papa Franja još uvek živ. Majkrosoftov Copilot, koji je integrisan u kancelarijske programe Word i Excel, ne zna da je Švedska u NATO-u. A Guglov Gemini veruje da je ponovni izbor Donalda Trampa „moguć“, iako se to dogodilo davno.

„Sistemi zvuče ubedljivo, iako više puta tvrde potpuno lažne stvari“, upozorava ekonomista Peter Poš sa Tehničkog univerziteta u Dortmundu. „To ih čini posebno opasnim za neiskusne korisnike, jer greške često nisu odmah očigledne.“

Postoji fenomen koji stručnjaci nazivaju „halucinacija“: veštačka inteligencija izmišlja informacije koje deluju koherentno, ali nemaju činjeničnu osnovu. Ovo je posebno uobičajeno kod regionalnih događaja, aktuelnih pitanja ili kada je potrebno povezati više informacija.

Pretnja demokratiji

Ali šta ovo znači za društvo u kome sve više ljudi dobija informacije od čet-botova? Posledice su već vidljive: lažne informacije se brzo šire društvenim mrežama jer korisnici dele „činjenice“ koje generiše veštačka inteligencija bez provere. Učenici i studenti uključuju izmišljene informacije u svoje radove. Građani mogu donositi odluke o tome za koga će glasati na osnovu lažnih tvrdnji.

Posebno je problematično to što mnogi korisnici nisu ni svesni da četbotovi mogu da haluciniraju. Pretpostavljaju da tehnologija funkcioniše objektivno i činjenično, što je opasna zabluda. Sistemi veštačke inteligencije upozoravaju na potencijalne greške u svojim uslovima korišćenja, ali – ko ih uopšte čita?

Šteta po ugledu medija

Još jedan problem se tiče kredibiliteta etabliranih medija. Četbotovi redovno tvrde da njihove izmišljene informacije dolaze iz izvora kao što su, na primer, nemački javni emiteri ARD ili ZDF, iako nikada nisu izveštavali o tome – ili su izveštavali sasvim drugačije. Korisnici gube poverenje u renomirane izvore kada veštačka inteligencija zloupotrebljava njihova imena za širenje lažnih informacija.

Studija EBU-a testirala je četbotove sa stotinama činjeničnih pitanja: o istorijskim događajima, naučnim saznanjima i aktuelnim vestima. U zavisnosti od teme, stopa grešaka se kretala od 15 do čak 40 procenata. Nijedna od testiranih veštačkih inteligencija nije radila besprekorno.

Zašto veštačka inteligencija pravi greške?

Problem je u samom sistemu: četbotovi zapravo ne razumeju šta govore. Oni izračunavaju koje reči će verovatno odgovarati na osnovu ogromnih količina teksta i ne mogu da provere da li je rezultujuća izjava tačna. Nemaju znanje o činjenicama, samo o statističkim obrascima.

Tehnološke kompanije su svesne ovih nedostataka i rade na rešenjima. Integrišu baze podataka, poboljšavaju atribuciju i dodatno usavršavaju sisteme. Milijarde se ulažu u razvoj. Međutim, halucinacije ostaju fundamentalni, nerešeni problem ove tehnologije, piše Dojče vele .

Šta korisnici mogu da urade?

EBU preporučuje jasna pravila za postupanje sa četbotovima: nikada im ne verujte slepo, uvek proveravajte važne informacije i oslanjajte se na uspostavljene medije za vesti i činjenice, a ne na veštačku inteligenciju. Oprez se posebno savetuje kada su u pitanju političke teme, zdravstvena pitanja ili finansijske odluke.

Škole i univerziteti moraju da podučavaju medijsku pismenost: kako prepoznati dezinformacije koje generiše veštačka inteligencija, koji su izvori pouzdani? Nemačka vlada planira kampanje za podizanje svesti – ali kasne. Milioni ljudi koriste tehnologiju već dugo i svakodnevno.

Dok ne postane pouzdanije, stvar je u sledećem: četbotovi mogu biti korisni za kreativne zadatke ili kao pomagala pri pisanju, ali nisu pogodni kao proveravači činjenica ili izvori vesti. I niko ne bi trebalo da se na njih oslanja 100 posto.

Svako ko želi da bude informisan ne može zaobići renomirane medije gde su urednici ljudi, koji proveravaju izvore i procenjuju tvrdnje i dokaze. Digitalna revolucija može promeniti mnogo toga, ali potreba za pažljivim istraživanjem i proverom činjenica ostaje.

Autor: Iva Besarabić