Žena rodila bebu tešku 6 kilograma: Izbacio joj je kuk iz ležišta, mislila da neće preživeti trudnoću i porođaj (FOTO)

Šelbi Martin (30) iz američke savezne države Tenesi donela je na svet jednog od najkrupnijih dečaka u poslednjih nekoliko godina – bebu tešku čak oko 5.9 kilograma. Međutim, kako priznaje, porođaj nije prošao ni približno onako kako je zamišljala.

Želela prirodan porođaj, ali je završila na carskom rezu

U razgovoru za magazin People, Šelbi je ispričala da je oduvek maštala o prirodnom porođaju i da odmah nakon rođenja oseti kontakt "koža na kožu" sa svojim detetom. Međutim, kada su lekari videli kolika je beba, savetovali su je da se odluči za carski rez.

- Postojala je realna opasnost da bi se mogao zaglaviti tokom porođaja. To je promenilo sve. Znala sam da je najsigurnija opcija carski rez i hvala Bogu što sam imala divnog ginekologa i tim kojem sam potpuno verovala, rekla je Šelbi.

"Znala sam da će biti velik, ali ne ovoliko"

Šelbi, koja već ima troje dece, otkrila je da su joj lekari još tokom trudnoće govorili kako će i četvrto dete verovatno biti "veće od proseka".

- Imali smo neke naznake da će biti velik, ali nikada ne bih pogodila da će imati skoro šest kilograma! Kad sada gledam fotografije stomaka – da, verovatno sam to mogla da naslutim, rekla je kroz smeh.

Trudnoća puna briga i fizičkog bola

U razgovoru za Today, Šelbi je priznala da se tokom trudnoće često osećala iscrpljeno i zabrinuto.

- Iskreno, u jednom trenutku nisam mislila da ću izdržati trudnoću. Moj fizioterapeut mi je kasnije rekao da mi je beba bukvalno izbacivala kuk iz ležišta, otkrila je.

Iznenađenje u operacionoj sali

Sam porođaj bio je šok i za lekare i babice.

- Čim su ga izvukli, svi u operacionoj sali su zanemeli. Bili su potpuno zaprepašćeni njegovom veličinom, prisetila se mama.

Mali Kasijan proveo je deset dana na odeljenju neonatalne intenzivne nege zbog problema sa nivoom glukoze u krvi. Nakon toga je otpušten kući i, prema rečima roditelja, sada se odlično oporavlja.

"Naš duga dečak"

Za Šelbi i njenog supruga Džošuu, Kasijanovo rođenje ima posebno značenje – dečak je rođen tačno godinu dana nakon što je par doživeo spontani pobačaj.

- On je bukvalno najsjajnija duga o kojoj smo sanjali. Naravno da i dalje tugujemo za anđelom kojeg smo izgubili, ali njegovo rođenje ispunilo je prazninu u našim srcima. Njegova braća su presrećna, emotivno je rekla Šelbi.

Nije najveća beba na svetu, ali svakako impresivna

Iako Kasijanova težina od gotovo šest kilograma deluje neverovatno, on nije najteža beba ikada rođena. Prošle godine, jedan par iz Kanade dobio je sina Sonija, koji je na rođenju imao čak 6.6 kilograma.

Autor: Marija Radić