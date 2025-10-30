Momak tražio slobodne dane zbog RASKIDA s devojkom: Reakcija njegovog šefa je HIT na internetu

Momak je zatražio slobodne dane zbog raskida, a šefov odgovor oduševio milione.

Jedan momak koji ima oko 30 godina postao je viralna tema na društvenim mrežama nakon što je svom direktoru poslao iskren zahtev za odmor. Za razliku od tipičnih izgovora, ovaj radnik je otvoreno priznao da želi nekoliko slobodnih dana jer je nedavno raskinuo sa devojkom i ne može da se koncentriše na posao.

Njegov šef, međutim, nije reagovao negativno, naprotiv. Odgovor direktora postao je hit i pokrenuo raspravu o tome koliko su današnji poslodavci spremni da pokažu razumevanje za mentalno i emocionalno stanje svojih zaposlenih.

Džasvir Sing, suvlasnik izvršni direktor kompanije „Knot Dating“, podelio je skrinšot poruke na mreži „X“ i nazvao je „najiskrenijom do sada“. Uz objavu je napisao: „Generacija Z ne koristi filtere“, aludirajući na iskrenost i direktnost mlađih generacija na poslu.

U poruci koju je poslao svom šefu, zaposleni je napisao: „Nedavno sam prošao kroz raskid i ne mogu da se koncentrišem na posao. Danas radim od kuće, ali želeo bih da uzmem odmor od 28. do 8. da se malo oporavim.“

Za razliku od tipično formalnih zahteva, ovaj mejl je odražavao autentične emocije, što je naišlo na ogromno odobravanje na internetu. Kada su ga pitali da li je zahtev odobrio, Sing je kratko odgovorio: „Odmor odobren. Odmah.“

Objava je u kratkom roku prikupila hiljade komentara i reakcija. Korisnici društvenih mreža pohvalili su iskrenost zaposlenog i empatiju njegovog nadređenog. Mnogi smatraju da je ovaj primer dokaz koliko je važno normalizovati razgovore o mentalnom zdravlju na radnom mestu.

Jedan korisnik je komentarisao: „Ovo je potpuno u redu. Još bolje, ne morate ni da objašnjavate razlog kada uzimate slobodno.“ Drugi je dodao: „Ima ljudi koji ni za brak ne uzmu toliko odmora“,

na šta je Sing duhovito odgovorio: „Ali mislim da raskidi zahtevaju više odmora nego brak.“

Reakcija šefa pokazala je da empatija i razumevanje ne samo da grade poverenje među zaposlenima, već i stvaraju zdraviju radnu atmosferu.

Autor: Iva Besarabić