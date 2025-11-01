AKTUELNO

Extra

Studija otkrila: Eksperimentalni lek za rak pokazao izuzetnu efikasnost

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Istraživački tim koji predvode Medicinski univerzitet u Beču, Istraživački centar za prirodne nauke Hun-Ren i Univerzitet Etveš Lorand u Budimpešti razvio je revolucionarni novi hemoterapeutski lek LiPyDau, koji je pokazao izuzetnu efikasnost protiv više vrsta tumora u prekliničkim studijama, navodi se u studiji koja je objavljena u časopisu Medikal njuz.

U prekliničkim studijama, jedna doza LiPyDau-a je skoro potpuno inhibirala rast tumora u modelu melanoma, a kod raka pluća, tretman je bio efikasan i u standardnom modelu na miševima i u modelu sa ljudskim tumorskim ćelijama koje nisu reagovale na uobičajene lekove.

U agresivnim modelima raka dojke kod miševa, tretman LiPyDau-om je doveo do skoro potpune regresije tumora, dok su kod naslednih, teško lečivih oblika raka dojke, tumori trajno eliminisani.

LiPyDau je takođe pokazao aktivnost protiv tumorskih ćelija otpornih na više lekova.

U studiji se navodi da je ozuzetna efikasnost LiPyDau-a vođena jedinstvenim mehanizmom, koji podrazumeva da on nepovratno povezuje dva lanca DNK u ćelijama raka, izazivajući oštećenja koja tumorske ćelije više ne mogu da poprave, što na kraju dovodi do njihovog odumiranja.

pročitajte još

BROJ ŽRTAVA NA KRITU RASTE: Bačena bomba na kuću, naoružani napadači u osvetničkom napadu otvorili vatru

Autor: Marija Radić

#Bolest

#eksperimentalni lek za rak

#lečenje

#studija

POVEZANE VESTI

Svet

POLICIJA RAZBILA PROTEST U BEČU! Aktivisti blokirali Univerzitet i saobraćaj, 27 UHAPŠENIH

Svet

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru pogodio Meksiko

Svet

Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio Indoneziju

Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO TADŽIKISTAN I AVGANISTAN: Treslo se na granici

Svet

Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru pogodio japansko ostrvo Hokaido

Showbiz

PR-DC PONOVO KORAK ISPRED SVIH! Željko Mitrović predstavio NOVOG ROBOTA ove kompanije, pa otkrio njegove brojne FUNKCIJE! (FOTO+VIDEO)