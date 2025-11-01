Studija otkrila: Eksperimentalni lek za rak pokazao izuzetnu efikasnost

Istraživački tim koji predvode Medicinski univerzitet u Beču, Istraživački centar za prirodne nauke Hun-Ren i Univerzitet Etveš Lorand u Budimpešti razvio je revolucionarni novi hemoterapeutski lek LiPyDau, koji je pokazao izuzetnu efikasnost protiv više vrsta tumora u prekliničkim studijama, navodi se u studiji koja je objavljena u časopisu Medikal njuz.

U prekliničkim studijama, jedna doza LiPyDau-a je skoro potpuno inhibirala rast tumora u modelu melanoma, a kod raka pluća, tretman je bio efikasan i u standardnom modelu na miševima i u modelu sa ljudskim tumorskim ćelijama koje nisu reagovale na uobičajene lekove.

U agresivnim modelima raka dojke kod miševa, tretman LiPyDau-om je doveo do skoro potpune regresije tumora, dok su kod naslednih, teško lečivih oblika raka dojke, tumori trajno eliminisani.

LiPyDau je takođe pokazao aktivnost protiv tumorskih ćelija otpornih na više lekova.

U studiji se navodi da je ozuzetna efikasnost LiPyDau-a vođena jedinstvenim mehanizmom, koji podrazumeva da on nepovratno povezuje dva lanca DNK u ćelijama raka, izazivajući oštećenja koja tumorske ćelije više ne mogu da poprave, što na kraju dovodi do njihovog odumiranja.

Autor: Marija Radić