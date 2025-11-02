Holandija će vratiti Egiptu skulpturu staru 3.500 godina: Oglasio se premijer, artefakt nezakonito iznet iz države

Holandski premijer Dik Shof izjavio je danas, tokom posete Egiptu, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Abdelom Fatahom el Sisijem, da će Holandija vratiti Egiptu ukradenu skulpturu staru 3.500 godina, koja se pojavila na holandskom sajmu umetnosti.

Veruje se da je artefakt, koji prikazuje visokog zvaničnika iz perioda vladavine faraona Tutmosa III, od 1479. do 1425. godine pre nove ere, ukraden i ilegalno izvezen, najverovatnije 2011. godine, tokom talasa demonstracija u pretežno arapskim zemljama, koje se nazivaju Arapsko proleće, nakon čega se pojavio na međunarodnom tržištu umetnosti, prenosi Rojters.

Shof je rekao da je "istorijski kulturni artefakt konfiskovan na holandskom sajmu umetnosti" u Mastrihtu 2022. godine, nakon što je neko anonimno dojavio vlastima za njegovo ilegalno poreklo.

Istraga holandske policije i inspektorata za kulturno nasleđe potvrdila je da je skulptura bila opljačkana i nezakonito izneta iz Egipta, a trgovac je zatim skulpturu dobrovoljno predao nakon istrage.

Holandska vlada je saopštila da očekuje da će predati artefakt egipatskom ambasadoru u Holandiji do kraja ove godine.

Autor: Marija Radić