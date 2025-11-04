U SREDU NAJVEĆI SUPERMESEC OVE GODINE Biće osam odsto veći i šesnaest odsto svetliji od proseka

Pojaviće se najveći supermesec u godini, a njegova bliskost Zemlji učiniće da izgleda veće i svetlije nego tokom drugih punah meseca.

Supermesec se javlja zato što Mesec ne kruži u savršenoj orbiti oko Zemlje, već u elipsi, zbog čega je nekada tokom godine bliži, a nekada dalji, prenosi Gardijan.

Kada se pun mesec poklopi s tim da se Mesec nalazi na udaljenosti od deset odsto od svoje najbliže tačke Zemlji, naziva se supermesecom. On će 5. novembra u Beogradu dostići svoj pun obim u 14.19 sati, objavljeno je na sajtu Timeanddate.

Mesec će u tom trenutku, kao i u narednoj noći, izgledati osam odsto veći i oko 16 odsto svetliji od proseka.

U svojoj najbližoj tački Mesec je udaljen oko 350.000 kilometara od Zemlje, dok je u najudaljenijoj oko 400.000 kilometara.

Autor: Jovana Nerić