AKTUELNO

Extra

U SREDU NAJVEĆI SUPERMESEC OVE GODINE Biće osam odsto veći i šesnaest odsto svetliji od proseka

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Printscreen YouTube/Istok Pavlovic ||

Pojaviće se najveći supermesec u godini, a njegova bliskost Zemlji učiniće da izgleda veće i svetlije nego tokom drugih punah meseca.

Supermesec se javlja zato što Mesec ne kruži u savršenoj orbiti oko Zemlje, već u elipsi, zbog čega je nekada tokom godine bliži, a nekada dalji, prenosi Gardijan.

Kada se pun mesec poklopi s tim da se Mesec nalazi na udaljenosti od deset odsto od svoje najbliže tačke Zemlji, naziva se supermesecom. On će 5. novembra u Beogradu dostići svoj pun obim u 14.19 sati, objavljeno je na sajtu Timeanddate.

Mesec će u tom trenutku, kao i u narednoj noći, izgledati osam odsto veći i oko 16 odsto svetliji od proseka.

U svojoj najbližoj tački Mesec je udaljen oko 350.000 kilometara od Zemlje, dok je u najudaljenijoj oko 400.000 kilometara.

Autor: Jovana Nerić

#najveći supermesec

#super mesec

#svetlo

POVEZANE VESTI

Extra

SUTRA JE PRVI SUPERMESEC U 2025. GODINI: Donosi oslobađanje od negativnih emocija i nove početke za sve znakove

Društvo

Američki Golden Matrix (GMGI), vlasnik Meridianbet, prihovodao rekordnih 151 miliona USD u 2024 (plus 63 odsto), ove godine očekuje se rast od 80 odst

Društvo

Tabaković: Inflacija u Srbiji do polovine godine biće oko četiri odsto

Društvo

SRBIJA OBORILA JOŠ JEDAN REKORD! Labović: Devizni priliv od turizma u prvih osam meseci veći za 13 odsto

Društvo

Lučić: Telekom prošle godine ostvario prihod od 230,7 milijardi dinara, u prvom kvartalu rast veći od 10 odsto

Društvo

Ministarstvo kulture ove godine ima BUDŽET VEĆI ZA 15 ODSTO! Selaković: uvećana sredstva za konkurs "Gradovi u fokusu"