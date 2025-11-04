TUŽILA BOGA jer je grom udario u njenu kuću: Ishod sudske drame i dan danas privlači pažnju

Godine 1969. u Sjedinjenim Američkim Državama dogodila se priča koja je bila apsurdna koliko i fascinantna. Žena po imenu Beti Penroz iz Arizone, odlučila je da tuži Boga! Ne kao šalu, već pravom tužbom podnetom pred kalifornijskim sudom.

Njena priča, koja je ubrzo postala poznata, i danas se prepričava kao jedan od najparadoksalnijih događaja u američkoj pravnoj istoriji.

Beti Penroz bila je sekretarica iz Finiksa, u Arizoni. Njen život se naglo promenio 1960. godine kada je grom udario u njenu kuću i gotovo je potpuno uništio. Godinama kasnije, dok je još bila uvek pogođena gubitkom, njen poslodavac i advokat Rasel T. Tensi došao je na "genijalnu" ideju - da podnese tužbu protiv Boga zbog "nemara" i zatraži odštetu od 100.000 dolara.

Cilj nije bio samo finansijski. Ova priča je nastala kao pravna provokacija na temu božanske odgovornosti i granica ljudske pravde.

Ali, da bi tužba protiv Boga formalno bila prihvaćena, bilo je potrebno jedno: dokazati da Bog poseduje imovinu na teritoriji SAD, kako bi bio podložan nadležnosti suda.

Paradoks ranča "Morning Star"

Čitavu priču i ideju pokrenuo je najpre Lou Gotlib - pevač i osnivač hipi komune "Morning Star Ranč" u Kaliforniji.

Da bi izbegao kazne lokalnih vlasti, Gotlib je legalno prenеo vlasništvo nad rančem na "Boga". Notarski overen akt, koji je stvarno registrovan, na kratko je učinio Boga zvaničnim vlasnikom zemljišta u Kaliforniji.

Kada je advokat Tensi saznao za to, shvatio je da je to savršen trik: ako Bog poseduje imovinu u Kaliforniji, onda ga možeš i tužiti. I tako je i učinio. Tužba je podneta, a vest je odmah postala viralna u novinama tog vremena, od "Sydney Morning Heralda" do "Indianapolis Star-a".

Ipak, realnost je bila drugačija

Ipak, realnost je bila manje spektakularna nego što se očekivalo. Sud u Kaliforniji odlučio je da se Bog ne može smatrati "pravnim licem", ni prirodnim ni veštačkim, te stoga ne može posedovati imovinu niti se pojaviti na sudu.

Kao posledica toga, vlasništvo nad rančem "Morning Star" je poništeno, a tužba je Penroz odbijena. Nije bilo suđenja, nijedne rasprave niti odštete.

Ipak, priča je postala primer koji se citira na mnogim pravnim fakultetima i u priručnicima logike prava. Takođe, mnogi internet kreatori pogrešno tvrde da je žena pobedila, ali to nije tačno: Bog nije bio prisutan u sudnici i nije mogao da joj nadoknadi štetu.

Drugi slučajevi "protiv" Boga

Slučaj Penroz nije ostao izolovan. 2008. godine u Nebraski, senator Erni Čembers podneo je novu tužbu protiv Boga, tražeći trajnu zabranu "štetnih aktivnosti" pripisivanih božanstvu.

Čembers je želeo da skrene pažnju na pristup pravdi, tvrdeći da svako treba da može da iznese bilo koji slučaj pred sud, čak i protiv Boga.

Sud je, naravno, i tu tužbu odbio: nije bilo moguće legalno dostaviti tužbu Bogu, "jer nema fizičku adresu". Čembers je ironično odgovorio da, budući da je Bog sveznajući, "ionako zna za tužbu".

Priča je nasmejala pola sveta, ali je otvorila ozbiljnu debatu o dostupnosti pravnog sistema.

Autor: S.M.