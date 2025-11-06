Sasvim jednostavan savet: Evo šta je novi gradonačelnik Njujorka poručio ženama koje njihovi momci sramote

Gostujući ovog utorka u podkastu Boy Problems voditeljke Liz Plank, Mamdani je ponudio jednostavan savet ženama koje se suočavaju s ovim poslednjim problemom.

Zohran Mamdani, novoizabrani gradonačelnik Njujorka, ima velike planove za svoje birače: želi da im obezbedi pristupačan smeštaj, univerzalnu brigu o deci, ali i momke zbog kojih se neće stideti. Gostujući ovog utorka u podkastu Boy Problems voditeljke Liz Plank, Mamdani je ponudio jednostavan savet ženama koje se suočavaju s ovim poslednjim problemom.

Jednostavan savet za neprijatne veze

Voditeljka ga je pitala o nedavnom članku u časopisu Vogue koji postavlja pitanje smatraju li heteroseksualne žene danas „sramotom“ imati dečka. „Žene koje su intervjuisane u članku rekle su da je imati dečka gotovo kao biti republikanac. Kao da će vas to na neki način poniziti. Ako imate dečka, ne bi trebalo da ga objavljujete na Instagramu“, pojasnila je Plank. Na pitanje da li se slaže s tim, Mamdani je bio jasan.

„Ne“, odgovorio je kratko, a zatim ponudio rešenje. „Ali, ako se brinete da će vas dečko osramotiti, verovatno bi trebalo da nađete novog dečka.“ Kasnije je dodao: „Još jedna stvar koja bi bila sramotna jeste ako vaš dečko ne izađe i ne glasa.“

Šta je „heterofatalizam“?

Članak u Vogueu na koji se Plank pozvala bavi se idejom „heterofatalizma“, pojma koji je 2019. skovao akademik Asa Seresin. On opisuje uverenje da su heteroseksualne veze emocionalno neispunjavajuće, što se često „izražava kroz žaljenje, sram ili beznađe u vezi s heteroseksualnim iskustvom“. Kao primer navodi se heteroseksualna žena koja se žali prijateljici na neuspešnu vezu s muškarcem i poželi da je lezbejka kako bi mogla biti s njom.

Kriza muške usamljenosti nije problem žena

U nastavku razgovora Plank je Mamdanija pitala za mišljenje o „krizi muške usamljenosti“, napominjući da mnoge žene osećaju pritisak da su one te koje bi trebalo da reše problem sve veće izolovanosti mladih muškaraca. Gradonačelnik je odlučno odbacio takvu ideju.

„Pre svega, apsolutno nije odgovornost žena da reše ovu krizu“, rekao je. „Mislim da je to kriza koja je nastala iz više sistemskih sila, a mnoge od njih imaju veze s ovim većim osećajem otuđenosti u današnjem svetu, jer stvari postaju sve skuplje, a veze među ljudima slabe.“

Rešenje vidi u zajedništvu i ‘trećim prostorima’

Kao primer pozitivne promene naveo je to što su mnogi Njujorčani koji su se uključili u njegovu kampanju stekli prijatelje jednostavno kroz razgovor s ljudima od vrata do vrata. To ga je, kaže, inspirisalo da kao gradonačelnik radi na stvaranju više prilika za druženje.

"To je nešto što me zaista zanima – kako stvaramo više trećih prostora? Kako stvaramo više mesta gde ljudi mogu da se druže? Mesta gde ljudi mogu jednostavno da budu svoji, bez stalnog pritiska da moraju trošiti novac u svakoj interakciji koju imaju“, zaključio je Mamdani.

Autor: S.M.