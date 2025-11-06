TVRDE DA IM JE OVA MOLITVA SPASILA BRAK: Reči koje će vas povezati zauvek

Mnogi ljudi tvrde da je tajna skladnog braka u duhovnosti i molitvi.

Pravoslavni hrišćani koji stupe u brak zajedno izgovaraju molitvu Bogu u nadi da će im podariti jubav, mir i međusobno poštovanje.

Ukoliko želite da vaša ljubav bude večna, u paru izgovarajte sledeću molitvu:

"Oče, u ime Gospoda Isusa Hrista, napisano je u Tvome Reči da je Tvoja ljubav izlivena u srca naša Duhom Svetim koji nam je dat. Pošto si Ti u nama, priznajemo da nas Tvoja ljubav potpuno upravlja. Verujemo da se Tvoja ljubav savršeno projavljuje, sjedinjujući nas u istini, usavršavajući nas za svako dobro delo da činimo volju Tvoju, tvoreći u nama ono što je Tebi ugodno.

Živimo i ponašamo se u našem braku čestito i sa poštovanjem jedno prema drugome. Smatramo brak dragocjenim, dostojnim i velike časti. Odlučujemo da živimo u međusobnoj slozi i saglasju, nalazeći veliku radost jedno u drugome, imajući isto mišljenje i budući sjedinjeni u duhu.

Oče, verujemo i ispovedamo da smo blagi, milostivi, ljubazni, krotki srcem i smireni. Težimo miru i čuvamo srca naša u tišini i sigurnosti. Budući da sedimo ljubav i prebivamo u miru, molitve naše nimalo se ne ometaju, u ime Gospoda Isusa Hrista. Mi smo sunaslednici blagodati Božije.

Naš brak se iz dana u dan utvrđuje u vezi jedinstva, jer je utemeljen na Tvojoj Reči i ukorenjen u Tvojoj ljubavi. Oče, zahvaljujemo Ti na ispunjenju ovoga, u ime Gospoda Isusa Hrista. Amin"

Ovom molitvom dokazujemo da ljubav nije samo osećanje, već Božiji dar koji se kroz molitvu i trud obnavlja.

Autor: Iva Besarabić