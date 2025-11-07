Kako pravilno odmagliti staklo? Nikako ne brišite staklo rukom ili prljavom krpom, ovo je jedini ispravni način

Bez obzira na iskustvo vožnje, trenutak kada se vetrobransko staklo zamagli često je nervozan. Neki vozači odmah pojačaju grejanje i nadaju se najboljem, drugi koriste krpu iz pretinca za rukavice, ali malo ko zna pravi postupak koji zapravo funkcioniše.
Britanski automobilski klub AA savetuje jednostavan i efikasan način da prozori budu potpuno čisti zimi i bezbedniji za vožnju, piše Express.co.
Sve je počelo kada je jedan korisnik Redita podelio svoju frustraciju:
„Vozim već godinu dana i još uvek ne znam kako pravilno da odmaglim prozore. Ponekad ništa ne pomaže, stalno koristim brisače. Da li je u redu obrisati staklo krpom? Svaki video na internetu kaže nešto drugačije.“
Najefikasnija metoda podrazumeva kombinaciju različitih izvora vazduha:
Pokrenite motor i uključite ventilator sa toplim vazduhom usmerenim na vetrobransko staklo.
Aktivirajte odmrzivač zadnjeg stakla i, ako ih imate, odmrzivač retrovizora.
Uključite klima uređaj - pored hlađenja, on uklanja vlagu iz unutrašnjosti automobila.
Blago otvorite prozor da biste ubacili svež vazduh i izjednačili temperaturu.
Važno: ne brišite staklo rukom ili prljavom krpom, jer će masnoća i tragovi pogoršati zamagljivanje. Ako morate, koristite čistu, meku krpu koja ne ostavlja vlakna.
Dodatni saveti za sprečavanje zamagljivanja
Kada je moguće, parkirajte automobil u garaži.
Ako je vozilo parkirano napolju, pokrijte vetrobransko staklo kartonom ili zaštitnom folijom.
Nikada ne vozite dok prozori nisu potpuno čisti - ograničena vidljivost može rezultirati kaznom od 130 evra i ozbiljno ugroziti bezbednost.
Autor: D.Bošković