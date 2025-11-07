ŠOK ZA GEJMERE ŠIROM SVETA: Ponovo odložen izlazak GTA 6, ovo je novi datum

Amerika kompanija Rokstar gejms je ponovo odložila objavljivanje dugoočekivane video-igre GTA 6 (Grand Theft Auto 6), koje je prvobitno bilo planirano za 26. maj sledeće godine, na 19. novembar 2026.

- Žao nam je što smo produžili vreme čekanja, ali ovi dodatni meseci će nam omogućiti da završimo igru na nivou koji očekujete i zaslužujete - navodi firma u saopštenju na društvenoj mreži Iks (ranije Tviter).

Rokstar gejms je prethodno pomerio datum objavljivanja GTA 6 sa jeseni 2025. na maj sledeće godine, ali se ispostavilo da je kompaniji potrebno dodatno vreme. Prethodna GTA V objavljena je u septembru 2013. godine, tako da će ljubitelji ove franšize dočekati nastavak nakon više od 13 godina.

Američka kompanija za rizični kapital Konvoj je ranije procenila da će video-igra GTA 6ostvariti prihod od čak 7,6 milijardi dolara u samo dva meseca nakon objavljivanja, čime bi bez presedana nadmašila sve prethodne rekorde u gejming industriji.

Foto: Profimedia

Prema analizi objavljenoj na Linkedin profilu partnera u firmi Konvoj Džoša Čepmena, očekuje se da će kompanija Rokstar gejms za prvih 60 dana prodati 85 miliona primeraka svoje nove video-igre GTA 6po prosečnoj ceni od 80 dolara.

U tu procenu uključeni su i očekivani prihodi od pretplate na program GTA plus, prenosi portal Insajder gejming.



Video-igra GTA 6 prati doživljaje dvoje protagonista, Džejsona Duvala i Lusije Kaminos, u imaginarnom gradu Vajs siti u državi Leonida, koji su pandan američkom Majamiju u američkoj saveznoj državi Florida.

Autor: D.Bošković