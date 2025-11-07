ŠOK PRIČA! Grobna mesta pored poznatih u Parizu nude se na lutriji

Parižanima se nudi šansa da osvoje grobno mesto pokraj nekih od najpoznatijih umetnika u istoriji, poput Džima Morisona iz grupe The Doors, pisca Oskara Vajlda i legendarne francuske pevačice Edit Pjaf.

A do mesta se može doći lutrijom koju su pokrenule gradske vlasti franucske prestonice kako bi se obnovili nadgrobni spomenici na prenatrpanim pariskim grobljima Per Lašez, Monparnas i Monmartr.

U ponudi je deset parcela na ovim grobljima po ceni od 4.000 evra, pod uslovom da zainteresovani restauriraju njihove nadgrobne spomenike i dobijaju grobno mesto pokraj njih.

Ovaj projekat je „kompromis“ između poštovanja mrtvih i pružanja stanovnicima Pariza šanse da budu sahranjeni u gradu, saopštilo je parisko veće.

Trenutno postoji vrlo malo grobnih mesta dostupnih unutar gradskog područja.

Groblja su uglavnom popunjena od početka 20. veka, kažu iz gradske uprave.

Održavanje nadgrobnih ploča i spomenika na pariskim grobljima je odgovornost porodica, a ne grada.

Stoga neke grobnice vremenom propadaju i izgledaju oronulo.

Ali uklanjanje zapuštenih spomenika može da bude problem jer su groblja zaštićena kao mesta nasleđa.

Pariske vlasti se nadaju da će ovaj novi program, koji je gradsko veće jednoglasno odobrilo u aprilu, pomoći u obnovi spomenika unutar zidina poznatih grobalja.

Groblja su postala i popularne turističke destinacije, delom i zbog onih koji tamo počivaju.

Pored Morisona, Pjaf i Vajlda, francuski pisac Marsel Prust i poljski kompozitor Frederik Šopen sahranjeni su na Per Lašezu.

Književnici Žan-Pol Sartr, Simon de Bovoar, Samjuel Beket i pevač Serž Gejnzbur počivaju na Monparnasu, dok je tamo položen i pepeo glumice Džejn Birkin.

Slikar Edgar Dega, pisac Emil Zola i francuski reditelj novog talasa Fransoa Trifo sahranjeni su na Monmartru.

Nema naznaka da je bilo koji od ovih spomenika deo projekta.

Trideset dostupnih parcela i njihovih nadgrobnih ploča, mnogi sada bez prepoznatljivih natpisa, datiraju iz 19. veka.

Prijave su otvorene samo za ljude koji trenutno žive u Parizu.

Parisko veće je saopštilo da se odlučilo na lutriju jer je interesovanje bilo veliko.

Izvlačenje će biti održano u januaru.

Ali mesto na jednom od istorijskih grobalja verovatno će doneti velike troškove pobednicima.

Prema propisanim uslovima, moraju da restauriraju spomenik koji kupe u roku od šest meseci, sa novim dizajnom „vernim originalu“.

Moraju i da naprave aranžmane za sticanje grobnog mesta pokraj ploče, takođe u određenom vremenskom roku.

Ako bilo koji od uslova nije ispunjen, prodaja će biti otkazana i kupci će izgubiti novac.

Grobna mesta se izdaju u zakup na određeno vreme ili zauvek.

Prema dostupnom pravilniku, kupce će grobno mesto koštati 976 evra za zakup na 10 godina, 3.354 evra za 30 godina ili 5.260 evra za 50 godina.

Ako zakup istekne bez obnavljanja, parcela se može preprodati i ponovo koristiti.

Za stalno korišćenje, cena je 17.668 evra.

Autor: D.Bošković