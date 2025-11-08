Tužila Boga i tražila 100.000 dolara odštete: Bizarni zahtev zadao sudiji glavobolju, a posle nje gonili su crkvu i Satanu

Slučaj iz 1969. godine je prvi poznati slučaj tužbe protiv Boga, koji je dao ideju ljudima u kasnijim godinama da pokušaju slično.

Godine 1969. sekretarica iz Arizone Beti Penrouz podnela je ni manje ni više nego tužbu protiv Boga tražeći odštetu od čak 100.000 dolara (oko 87.000 evra). Ona je okrivila Boga za to što je svojom "nemarnošću" dozvolio da grom pogodi njenu kuću. Tužbu je u njeno ime podneo advokat Rusel Tansi, kod kog je Beti bila zaposlena.

Glavni argument ove tužbe bio je taj da Bog poseduje imovinu u okrugu u kom se nalazi kuća jer je nedelju dana ranije pevač "Limelitersa" Lui Gotlib preneo svojinu nad svojim rančom na Boga. Ovaj prenos svojine je naravno proglašen nevažećim jer Bog nije mogao da preuzme tapiju, pa je zato i tužba Penrouzove bila odbačena.

U tužbi je navedeno da Boga smatra odgovornim za "održavanje i upravljanje univerzumom, uključujući vremenske prilike u državi Arizona." Zbog toga je smatran odgovornim za munju koja je pogodila i spalila kuću gospođe Penrose. U tužbi se zahtevalo 75.000 dolara odštete i 25.000 dolara kaznene naknade.⁠

Betin advokat je strateški podneo tužbu u Sonomi, u Kaliforniji, umesto u Arizoni jer je u to vreme grad bio poznat po svojoj kontra-kulturi i hipi komunama pa je on iskoristio priliku za pokretanje ovog bizarnog slučaja.

Bog me nije sačuvao od đavola

Godine 2005, rumunski zatvorenik Pavel M., koji je služio kaznu zatvora od 20 godina nakon što je osuđen za ubistvo, podneo je tužbu protiv Rumunske pravoslavne crkve, kao Božjih predstavnika u Rumuniji, zbog toga što ga nije sačuvala od đavola. Pavel je smatrao da je krštenje u crkvi obavezujući ugovor sa Bogom, pa da je crkva kao Božji predstavnik samim tim dužna da ga štiti od đavoljih misli.

Tužba je odbačena jer tuženi, Bog, nije bio ni pojedinac ni kompanija, te stoga nije bio pod jurisdikcijom građanskog suda.

Postoji još mnogo zanimljivih slučajeva, ali naredni je poseban jer je tužilac odlučio da ode korak dalje u bizarnosti i tuži Satanu.

Džerald Mejo je 1971. godine tužio Satanu i njegove pomoćnike Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za zapadni okrug Pensilvanije.

Mejo je tvrdio da mu je Satona u brojnim prilikama prouzrokovao bedu i da mu je namerno postavio prepreke na putu i ​​izazvao propast i samim tim ga je „lišio njegovih ustavnih prava“.

Mejo je tvrdio je da neće moći da priušti troškove tužbe i da ga zbog toga treba osloboditi istih.

Sud je, naravno, odbio njegov zahtev da postupi jer tužilac nije uključio uputstva o tome kako bi američki sud mogao da postupi u procesu protiv Satane odnosno na koji način da ostvari svoju nadležnost.

