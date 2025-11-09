PAŽNJA! Na WhatsApp aplikaciji kruži ova fotografija, ako vam stigne ta poruka NIKAKO NE OTVARAJTE!

Naizgled bezazlena poruka koja se pojavila na aplikaciji WhatsApp u vidu fotografije koja se šalje korisnicima sa tekstom "jesi li to ti" ili "da li ti je poznata ova fotografija", zapravo može biti opasna prevara jer se iza nje često kriju zaražene datoteke, prenose danas nemački mediji.

Sve više korisnika dobija takve poruke uz fotografiju koja može imati zaražene datoteke koje potencijalno mogu omogućiti hakerima pristup telefonu, porukama, lozinkama i drugim osetljivim podacima osobe na čiji telefon su poslate.

Posebno zabrinjava to što se u nekim slučajevima zlonamerni kod može pokrenuti čak i bez klika na sliku, ukoliko se samo automatski prikaže pregled.

Korisnici su upozoreni zbog sumnje da kriminalci iskorišćavaju propuste u načinu na koji WhatsApp obrađuje slike i video-zapise, i da manipulišu procesom analize medijskog sadržaja, zbog čega se zlonamerni softver može pokrenuti u pozadini i omogućiti potpuni pristup uređaju.

Ukoliko je neko na taj način postao žrtva hakera, posledice mogu biti krađa identiteta, pristup lozinkama, ili potpuna kontrola nad uređajem na kome je slika otvorena, a šteta često ostaje neprimećena dok se ne otkrije krađa identiteta ili zloupotreba računa.

Ova prevara nije jedina, a WhatsApp upozorava svoje korisnike i na prevare koje sadrže poruke od "prijatelja", "članova porodice" i lažne ponude za "laku zaradu od kuće", za koje je zajednički obrazac to što imaju pravopisne greške, linkove i zahteve za lične podatke, za koje je najbolja odbrana koju ta aplikacija preporučuje isključiti automatsko preuzimanje medijskih datoteka u podešavanjima WhatsApp-a.

Korisnicima popularne aplikacije se savetuje da je redovno ažuriraju kako bi otklonili bezbednosne propuste, kao i da, ako su već otvorili sumnjivu poruku ili sliku, odmah blokiraju broj, prijavite kontakt, proverite neuobičajene aktivnosti na telefonu i promene lozinku, a da ako primete da su bili meta krađe identiteta slučaj prijave policiji.

Autor: Jovana Nerić