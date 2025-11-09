Medna zabluda! Drvene kašike za med su besmisline i štetne

Sigurno ste čuli da bi med trebalo zagrabiti isključivo drvenom kašikom i možda to i praktikujete, međutim, ta tvrdnja nije istinita.

Jedna od klasičnih zabluda je da se med mora uzimati drvenom kašikom specifičnog oblika. Ta tvrdnja nije istinita, a potiče iz vremena kada su se pribor za jelo, pa tako i kašike, pravili od aluminijuma. Organske kiseline iz meda su otapale deliće metala iz takvih kašika, što je moglo da promeni sastav, a ponekad i ukus meda. Zato je tada preporuka bila da se med zahvata drvenom kašikom.

Otkad se pribor za jelo pravi od inoksa, nema nikakve potrebe za tim. Naprotiv, drvene kašike su višestruko štetne i ne zadovoljavaju današnje higijenske standarde. Drvo se ne sme prati u mašini za pranje sudova, jer uvek upije malo deterdženta.

Ako ga peremo ručno, događa se ista stvar, pogotovo ako imate drvenu kašiku za med s tipičnim žljebovima koje je često teško i oprati, piše Jutarnji.

Skladišti se u metalnim buradima

Drvo je i odlična podloga za stvaranje raznih mikroorganizama, što može da bude problem ako drvenu kašiku punu meda stavite u usta tokom prehlade, gripa ili neke druge slične bolesti.

Uostalom, med se danas skladišti i čuva u buradima od inoksa, pa nema razloga zašto ga ne koristiti i pri vađenju meda iz tegle.

Autor: Dalibor Stankov