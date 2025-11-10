ChatGPT nije vaš prijatelj: 5 stvari koje ne smete reći veštačkoj inteligenciji, skupo će vas koštati!

Najveće greške koje ljudi prave u razgovoru sa ChatGPT-jem, tako njihovi podaci mogu završiti na mrežama.

Mnogim ljudima je ChatGPT postao nezaobilazan pomoćnik u svakodnevnom životu. Ipak, poveravanje ličnih informacija veštačkoj inteligenciji nosi ozbiljne rizike. Stručnjaci upozoravaju: jednom kada nešto unesete u chatbot, gubite kontrolu nad tim podacima. Čak i kompanije kao što su „OpenAI“ i „Google“ savetuju korisnicima da ne unose osetljive informacije, kao što su:

1. Lični identifikacioni podaci

Nikada ne delite podatke koji vas mogu direktno identifikovati, kao što su broj lične karte, pasoša, JMBG, datum rođenja, adresa ili broj telefona. Iako sistemi poput ChatGPT-a pokušavaju da maskiraju te informacije, najsigurnije je da ih uopšte ne unosite.

2. Medicinski nalazi

Za razliku od zdravstvenih sistema koji su zakonski obavezni da čuvaju poverljivost, veštačka inteligencija nema tu obavezu. Ako koristite ChatGPT za tumačenje medicinskih rezultata, uvek uklonite lične podatke i pošaljite samo rezultate.

3. Finansijski podaci

Brojevi bankovnih i investicionih računa nikada ne bi smeli završiti u razgovoru sa ChatGPT-ijem. U slučaju bezbednosnog propusta, ti podaci se mogu zloupotrebiti za praćenje vaših finansija ili krađu sredstava.

4. Lozinke i korisnička imena

Nikada ne poveravajte ChatGPT-u svoje podatke za prijavu. Veštačka inteligencija nije bezbedan prostor za čuvanje lozinki.

5. Poslovne i poverljive informacije

Korišćenje javno dostupnih AI alata za poslovne svrhe nosi rizik od nenamernog otkrivanja poverljivih podataka o klijentima ili internih tajni. Zbog toga mnoge firme koriste posebne „biznis verzije“ ChatGPT-a sa dodatnim nivoima zaštite.

Kako dodatno zaštititi privatnost?

Ako i dalje želite da koristite veštačku inteligenciju, stručnjaci preporučuju sledeće korake:

- Kreirajte jaku lozinku i uključite višestepenu autentifikaciju

- Koristite „privremeni razgovor“ (anonimni režim) koji ne čuva istoriju prepiske

- Redovno brišite razgovore – većina kompanija, uključujući “OpenAI“, trajno uklanja izbrisane podatke u roku od 30 dana.

Autor: A.A.