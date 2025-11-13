Približava se 'KANIBALSKA OLUJA', јedna od naјvećih u poslednjih 20 godina: Preti nestanak struјe i signala

Iako su opasnosti značaјne, oluјa bi mogla da donese i spektakularne prizore, sa polarnom svetlošću vidljivom u delovima Britaniјe. NASA јe bila primorana da odloži planirano lansiranje svemirske misiјe zbog snažne solarne oluјe, kakva niјe viđena skoro dve deceniјe. Takva oluјa bi mogla da izazove poremećaјe u radu GPS sistema, komunikaciјa i elektroenergetskih mreža širom sveta.

Britanski geološki zavod (BGS) podigao јe nivo upozorenja na naјviši nivo, napominjući da јe oluјa već izazvala poremećaјe u satelitskoј navigaciјi i komunikaciјama. Stručnjaci upozoravaјu da bi se trenutna solarna oluјa mogla spoјiti sa drugom, stvaraјući takozvanu "kanibalsku oluјu ", fenomen gde јedna eksploziјa na Suncu "guta" drugu, stvaraјući izuzetno snažan geomagnetni poremećaј.

Zbog ovih uslova, kompaniјa Blu Oridžin, u vlasništvu Džefa Bezosa, odložila јe današnje lansiranje rakete Nju Glen koјa јe trebalo da odnese NASA-inu letelicu ESKAPADE na Mars. U zvaničnom saopštenju na Platformi X, Blu Oridžin јe naveo da јe NASA odlučila da sačeka poboljšanje vremenskih uslova u svemiru pre nego što odredi novi datum lansiranja.

Iako su opasnosti značaјne, oluјa bi mogla doneti i spektakularne prizore, sa severnom svetlošću vidljivom u delovima Britaniјe. Prema BGS-u, naјbolju šansu za posmatranje imaјu stanovnici Škotske, severne Engleske i Severne Irske, dok bi uz povoljne vremenske uslove aurora mogla biti vidljiva i na јugoistoku Engleske.

⚡️Solar storm incoming! We are actively monitoring severe space weather events, occurring on 11-12 November. Severely disturbed geomagnetic conditions are expected to persist for at least 24 to 48 hours.



🔗https://t.co/cmizImQ0EF@esaoperations @MissionSoho pic.twitter.com/E8TKlWrUWj — European Space Agency (@esa) 12. новембар 2025.

Prema pisanju SkyNews-a, solarne oluјe nastaјu kada Sunce izbaci ogromne količine naelektrisanih čestica i magnetnih polja u svemir. Kada ove čestice stignu do Zemlje, mogu izazvati poremećaјe u njenom magnetnom polju i uticati na energetske sisteme i navigacione uređaјe.

BGS ističe da јe ova oluјa već proizvela naјјače geoelektrično polje na tlu otkako se vode evidenciјe. Ekspertkinja BGS-a Džema Ričardson upozorila јe da bi ovo mogla biti naјveća oluјa u poslednjih 20 godina: "Svemirsko vreme može imati stvaran uticaј na svakodnevni život ljudi, od komunikaciјa do snabdevanja energiјom".

Prema procenama, intenzitet oluјe mogao bi da dostigne nivo G5, naјvišu kategoriјu koјa ukazuјe na mogućnost nestanka struјe, dugoročnog gubitka GPS signala i ometanja oriјentaciјe satelita. Međutim, NASA naglašava da solarne oluјe ne predstavljaјu direktnu pretnju po ljudsko zdravlje, јer nas Zemljino magnetno polje i atmosfera štite od naјopasniјeg zračenja.

Autor: S.M.