Poslednji put, tata – odobreno sletanje: Emotivna poruka kontrolora leta ocu pilotu

Dugolinijski avion Airbus A350 na letu BA93 upravo je završavao transatlantski put iz Londona u Toronto. Za većinu od tristotinak putnika, to je bio još jedan rutinski let preko Atlantika, ali za kapetana Nila Hardinga, ovo je bio trenutak koji simbolizuje kraj 36 i po godina karijere u avijaciji - i to ne bilo kako.

Ono što je ovom sletanju - koje se odigralo krajem avgusta - dalo posebnu emociju bio je prizor koji se retko viđa: u kontrolnom tornju je dežurao njegov sin, Ben Harding, kontrolor letenja u Nav Canada, dok je drugi sin, Džejms, bio u kokpitu kao prvi oficir na letu.

U kabini, među putnicima, nalazila se i Nilova supruga Lijan, koja je prisustvovala trenutku koji je za porodicu Harding bio prava životna prekretnica — završetak jedne i početak druge epohe u porodičnoj istoriji.

Porodično nasleđe u oblacima

Ben Harding je, kako sam priznaje, odrastao okružen avijacijom. „Bio sam uz to celog života“, kaže. „Završio sam pilotsku obuku i još uvek letim rekreativno na manjim avionima. Ali u poslednjoj godini fakulteta otkrio sam kontrolu letenja i shvatio da je to moj poziv.“

Od 2018. godine Ben je deo tima Nav Canada, nacionalne službe za civilnu kontrolu vazdušnog saobraćaja Kanade, gde je pronašao karijeru koja ga ispunjava — i koja njegovog oca čini ponosnim. „Tata je uvek govorio da je to izuzetno odgovoran i težak posao“, dodaje Ben. „Znao sam da sam uspeo kad sam mu prvi put u šali rekao: Sada ja tebi govorim šta da radiš.“, prenosi kanadski Skies magazin.

Stariji brat Džejms leteo je na Airbus A320 a sada je Senior First Officer (stariji prvi oficir) na dugolinijskom Airbus A350 i "broji sitno" do četvrte kapetanske štrafte na epoletama i rukavima.

Diplomirao je računarstvo na Univerzitetu u Torontu i sudeći po prezentacijama - preciznije infografikama - koje objavljuje o svojoj letačkoj karijeri prilično uspešno spaja ove dve profesije. Tamo precizno navodi da je do sada preleteo 1,974,707 nautičkih milja (3,657,157 km) i proveo u vazduhu 6,041 čas.

Godinama planiran trenutak

Ideja da sin vodi očev poslednji let nije nastala preko noći. Bila je to pažljivo planirana želja, ostvarena nakon meseci koordinacije između British Airwaysa i Nav Kanade.

Kada je konačno došao dan, avion Airbus A350-1000, pod komandom kapetana Hardinga i njegovog sina Džejmsa, započeo je poslednje sletanje ka Torontu — uz Bena u kontrolnom tornju.

„Bilo je mnogo emotivnije nego što sam očekivao“, priznaje Ben. „Naravno, razmišljaš o svim mogućim scenarijima, o tome da mora sve proći bez greške. Ali kad je sve počelo, nestao je svaki stres. Samo čista radost.“

Taj trenutak bio je rezultat ne samo porodične povezanosti, već i profesionalnog poštovanja. Za oba sina, njihov otac bio je simbol doslednosti, iskustva i ljubavi prema poslu koji se često obavlja daleko od očiju javnosti — na deset hiljada metara visine.

Povratak korenima

Za kapetana Hardinga, ovaj let imao je i simbolično značenje. Kao Kanađanin koji je karijeru započeo upravo u Torontu, povratak na isti aerodrom na kraju karijere imao je gotovo filmsku završnicu.

„Teško je opisati osećanja“, rekao je Ben. „Tata je bio stub naše porodice, a biti deo njegovog poslednjeg leta, i to na ovakav način, bilo je neopisivo.“

Kada se avion spustio na pistu 24R i uputio ka gejtu, Ben je kratko i tiho uputio poruku preko radija — jednostavnu, ali dirljivu.

"To nije bio moj trenutak“, rekao je kasnije. „Bio je njegov. Moj zadatak je bio da radim svoj posao, a da trenutak upijem tek kasnije.“

Tog dana, jedan A350 je preleteo Atlantik kao i mnogo puta ranije. Ali ovog puta, iznad oblaka, letela je i priča o porodičnoj tradiciji, ljubavi prema nebu i generacijama koje dele isti horizont.

Autor: S.M.