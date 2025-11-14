EU uvodi stroga pravila za WhatsApp - Evo šta to znači za korisnike aplikacije

WhatsApp će u budućnosti biti podložan sličnim pravilima kao giganti poput Fejsbuka i Instagrama.

Stvari postaju ozbiljne za WhatsApp. Evropska komisija planira da strože reguliše popularnu aplikaciju za razmenu poruka i zvanično je klasifikuje kao „veoma veliku internet platformu“. To znači da će WhatsApp u budućnosti biti podložan sličnim pravilima kao giganti poput Fejsbuka i Instagrama.

Ova odluka, kako je objavio nemački Bild, zasnovana je na Zakonu o digitalnim uslugama (DSA) – zakonu Evropske unije koji nameće jasne obaveze transparentnosti i kontrole velikim internet servisima. Iako se na prvi pogled ništa ne menja za većinu korisnika, značajne promene se pripremaju iza kulisa.

Fokus briselskog regulatora nije na klasičnim privatnim razgovorima, već na relativno novoj funkciji „Kanali“. Ovo je rastući alat putem kojeg kompanije, mediji i poznate ličnosti mogu javno deliti sadržaj, slično društvenim mrežama. Prema informacijama koje je objavio Blumberg, WhatsApp je prešao prag od 45 miliona aktivnih mesečnih korisnika u Evropi, što automatski potpada pod stroža pravila zakona o DSA.

Za WhatsApp, ovo u praksi znači nekoliko ključnih stvari:

- Redovna procena rizika: Aplikacija će morati redovno da analizira rizike povezane sa ilegalnim ili štetnim sadržajem na svojoj platformi.

- Transparentnost moderiranja: Moraće javno da otkrije svoje procedure moderiranja sadržaja.

- Uvid u algoritme: Moraće da objasni korisnicima i regulatorima kako funkcionišu njeni sistemi za preporučivanje sadržaja unutar Kanale.

Pored toga, EU će zahtevati polugodišnje izveštaje o broju korisnika. Kompanije koje se ne pridržavaju ovih pravila suočavaju se sa kaznama do šest procenata svog ukupnog globalnog godišnjeg prometa. Matična kompanija Meta, koja takođe poseduje Fejsbuk i Instagram, navodno je već obaveštena o ovoj odluci, iako ona još nije zvanično potvrđena. S obzirom na to da Meta već primenjuje slična pravila na svojim drugim platformama, očekuje se da će implementacija na WhatsApp-u ići relativno glatko.

Autor: Iva Besarabić