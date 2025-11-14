'Svuda po kući sam nalazila konce i zabodene igle, a onda mi je sverkva priznala: Bila sam kod gatare...'

Narcisoidna svekrva može se okrenuti magiji kao poslednjem sredstvu ako shvati da njene uobičajene metode više ne funkcionišu. To može proizaći iz osećaja nemoći pred promenljivom situacijom: na primer, kada snaja počne da izaziva saosećanje i podršku kod sina, svekrva počinje da oseća dubok strah od gubitka sina i svog uticaja na njega.

Evo priča iz knjige psihologinje Vere Tarasove „Svekrva: Uputstvo za preživljavanje“ (18+).

*** Kada sam prvi put upoznala svog dečka, njegova majka mi je poklonila: bele papuče i belu traku za glavu (kao kupaći kostim), ali nikada nisam videla ništa slično. Nikada ih nisam koristila, čak ni razmišljala o tome. Šest meseci kasnije, upoznala sam njegovu baku. Bila je užasnuta i rekla mi je da sve spalim. Da, dobro ste čuli - u pitanju je crna magija. Žena je uvračala nešto vezano za te papuče i tu traku.

*** Kod kuće nalazim svakakve skrivene stvari: igle, konce sa čvorovima i ostalo smeće — njegova majka pravi amajlije za svog voljenog sina, kako ne bi napustio porodicu i trošio novac na devojke. Jezivo! Nikada nisam mislila da će mi se ovo desiti.

*** Kada sam bila trudna, otišla sam kod lekara i, zaboravivši karticu za novac, vratila sam se kući da je uzmem. Moja (sada, srećom, bivša) svekrva je stajala iznad našeg kreveta sa upaljenim svećama. Kada sam je pitala šta radi, odgovorila je: „Ionako ti niko neće verovati“, i smejala mi se u lice. Takođe, kada smo se venčali, drugog dana posle venčanja, jecala je i vrištala: „Dal se život svede na to, da vaspitavaš sina, a potom ga predaš u ruke strankinji.“ Još uvek se sećam nekih od ludorija ove smešne žene.

*** Moja bivša svekrva je imala ključ od stana u kojem živimo. Jednom je pomislila da nisam kod kuće, ušla je i počela da pretura po mojim stvarima. Bila je veoma iznenađena kada me je videla, rekavši da bi trebalo da sam na poslu. Onda sam pronašla ogromnu zihernadlu u šavovima suknje, komadić tkanine sa iglom u torbi i svakakve druge gluposti. Posle toga, morala sam jednostavno da bacim pola svojih stvari. Inače, razvela sam se od njenog sina, koji je bio sluđen ponašanjem još luđe majke.

*** Imamo dve ćerke, a moja svekrva kaže da se u njihovoj porodici rađaju samo sinovi, ali pošto su deca pljunuta slika svog oca, ona se jako naljuti, ali nema gde da ode. Rekla je da ne mogu da rodim sina jer sam slaba (i nemojte mi reći da je muškarac odgovoran za pol, kao što nauka zna). Kada je moj muž počeo da ulaže novac u nekretnine, rekla je da je bolje da on to da njoj (iako joj je sagradio kuću i finansijski joj pomaže). Ona se mnogo bavi magijom i drugim glupostima (više puta je uhvaćena). Oh, ima toliko toga. Ali praktično sam prestala da komuniciram sa njom, ne viđa unuke pola godine. Činjenica da su je unuke zovu tetka (nisu razumele da je to baka, pošto je u njihovim mislima baka bliska osoba) njoj to nije bitno (kao što je rekla). Moj muž je viđa, naravno, ja se ne mešam.

*** Moja svekrva je znala ujutru da hoda potpuno gola. Kad sam je jedno jutro tako golu zatekla, rekla je da je mislila da mi još uvek spavamo. Stavila je sve vrste amajlija ispod dušeka u našoj spavaćoj sobi i nije priznala. Stan koji smo kupili hipotekom poklonila je svom drugom sinu. Na kraju, kada smo je naterali da se iseli, dok smo bili odsutni, ona i njena ćerka su uzele pola stana. Kao rezultat toga, ne razgovaramo, ona poziva unuke samo telefonom; živi dve ulice dalje od nas.



*** Moja svekrva je pribegavala vračkama nebrojeno puta, a cilj joj je bio da umrem i abortiram. Kada sam završila u bolnici na posmatranju, rekla sam mužu da ću abortirati, jer ne želim da rodim dete u toj ludoj kući. Tada mu je moja svekrva rekla kako sam ga ja prevarila sa mojim bivšim suprugom - što su čiste gluposti.

*** Bivša sverkva je uzela zemlju sa groblja i stavila je u našu kuću, pored saksija za cveće. Razveli smo se četiri meseca kasnije.

*** Moja svekrva je rekla: „Zatrudnela si sa mojim sinom samo zato što želiš da ideš na porodiljsko odsustvo i ne želiš da radiš, a treba ti novac od mog sina jer imaš užasnu porodicu.“ Nedavno sam saznala da je moje slike nosila nekoj vračari kako bi ostavila njenog sina. Nije joj uspelo.

*** Majka mog bivšeg dečka je bila kod vračare da baci čini da raskinem sa njenim sinom. I jesam. A potom je kod te iste žene išla da baci vračke kako ja ne bih našla sreću sa drugim čovekom.

*** Svekrva je terala mog muža da me vodi u crkvu i istera sve demone iz mene. Spojler: sve se dobro završilo, moji demoni su i dalje sa mnom.

