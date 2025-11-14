AKTUELNO

Fejsbuk ukida dugme 'Like' i 'Comment': Meta šokirala svet - kraj ere od 15 godina

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP/Richard Drew ||

Meta je saopštila da ukida Fejsbukove poznate ekstenzije, dugmad za "Like" i "Comment" koja su se godinama pojavljivala na tuđim sajtovima, od februara 2026.

Time se zvanično završava više od decenije i po korišćenja ovih opcija. Ova dugmad više neće biti vidljiva van same platforme, iako sajtovi zbog toga neće imati tehničkih poteškoća.

Ovi alati, uvedeni 2010. godine, dugo su omogućavali da se sadržaj na blogovima, portalima i drugim veb-stranicama ocenjuje i komentariše preko Fejsbuk naloga. Tako je društvena mreža ostavila dubok trag na načinu na koji se na internetu reaguje na objave.

Kako se navike korisnika menjaju, a novi oblici komunikacije preuzimaju primat, njihov značaj postepeno je opadao. Meta zato smatra da je vreme za prelazak na savremenije opcije i jednostavnije korisničko iskustvo.

Šta se menja za korisnike?

Iako dugmad više neće raditi, ništa se neće "pokvariti", kod neće izbacivati greške, a stranice će normalno funkcionisati. Programerima je samo preporučeno da uklone zastarele elemente da bi izgled sajta bio uredniji.

Ovim potezom završava se jedna era digitalne komunikacije. "Like" i "Comment" dugmad, koja su svojevremeno označila revoluciju u načinu reagovanja na internet sadržaj, odlaze u istoriju.

Meta se sada okreće novim rešenjima usmerenim na modernije, brže i personalizovanije načine interakcije.

I dok korisnici i administratori sajtova budu prelazili na nove alate, ostaje činjenica da su nekada čuveni Fejsbuk dodaci više od decenije oblikovali način na koji se kreira, deli i ocenjuje sadržaj na internetu.

Autor: A.A.

