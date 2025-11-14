Kockice su pale: Srbija ima svog Tetris šampiona!

Tetrimini su padali brzo, publika je navijala glasno, a Beograd je bio epicentar gejminga. Finale Red Bull Tetrisa održano je u poznatom beogradskom klubu pred publikom koja je disala kao jedno u iščekivanju, a atmosfera je bukvalno gorela! Nakon više od 4.382 prijavljena igrača i nedelja napetog takmičenja, osam najboljih finalista suočilo se u spektakularnom završnom obračunu.

Na kraju večeri, titulu nacionalnog šampiona i kartu za svetsko finale u Dubaiju osvojio je Branko Isakov, koji će predstavljati Srbiju na svetskom finalu u Red Bull Tetrisu u decembru ove godine.

Program su vodili Vojislav Panjković i Andrija Milivojević, poznatiji kao Wajwai, čiji su humor i energija dodatno raspalili atmosferu. U jednom trenutku takmičenja, Andrija je kroz šalu rekao da je „Branko Novak Đoković Tetrisa“, što se možda ispostavi kao tačno!

Poznati Tetris sound bio je mešan sa najvećim hitovima zajvaljujući DJ Voji i DJ Sari, a na događaju su bili brojni poznati kreatori i influenseri, Luka Silni, Sharke, Halo Milice, Bidžovan, caoljubicice, Maja Bučanin kao i pevačice Amna, Iva Lorens i Nadia, koji su zajedno sa publikom podržali finaliste i uživali u gejming spektaklu.

Takmičenje je u pripremi igrano na Hisense televizoru, najvećem mogućem na ovim prostorima od čak 100 inča, koji ima poseban režim namenjen gejmingu, tehnologiju koja poboljšava performanse slike, ubrzava odziv i čini iskustvo igranja još kvalitetnijim. U pauzama igre svi prisutni mogli su da osvoje lepe nagrade učešćem na Kahoot kvizu koji se igrao na Hisense 100” U7Q PRO TV-u u prostoru.

Promo Promo Promo Promo Promo Previous Next

Svi koji nisu uspeli da dođu mogli su da prate direktan prenos nacionalnog finala, čiji je snimak dostupan OVDE. Jedva čekamo da vidimo kako će se Branko Isakov plasirati na svetskom Red Bull Tetris finalu u Dubaiju i navijamo!

Autor: Iva Besarabić