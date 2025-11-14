U 73. godini uložila 12.000 EVRA DA SE PODMLADI i sad izgleda MLAĐE OD UNUKE: Hirurzi na Tajlandu obrisali joj POLA VEKA SA LICA - ovo je vredelo svaku paru

Fejslifting je doživeo novi talas popularnosti, delom zahvaljujući javnim ličnostima poput Kris Džener, koja je nedavno izazvala veliku pažnju zbog svojih estetskih zahvata.

U takvom trendu posebno se izdvojila priča 73-godišnje Pamele, koja je nakon odlaska na Tajland postala viralna zbog rezultata operacije podmlađivanja.

Pamela je godinama razmišljala o fejsliftingu, ali je odluku neprestano odlagala još od 2019. godine. Kada je konačno rešila da se podvrgne zahvatu, izabrala je kliniku u Bangkoku, poznatu po pristupačnim cenama i dobroj reputaciji. Operacija podmlađivanja obuhvatila je potpuno podizanje lica uz zatezanje vrata, liposukciju podbratka, korekciju gornjih i donjih kapaka i transfer masnog tkiva zbog popunjavanja delova lica koji su tokom godina izgubili volumen.

Klinika je na TikTok-u objavila snimak njenog izgleda pre i posle operacije, što je izazvalo brojne reakcije korisnika koji su isticali da izgleda znatno mlađe i iznenađujuće prirodno. Mnogi su komentarisali da izgleda i do 30 godina mlađe.

Pamela je objasnila da se za Tajland odlučila nakon preporuke žene koja je ranije radila isti zahvat i koja je bila izuzetno zadovoljna rezultatima. Priznala je da je uoči operacije osećala izvesnu nervozu, ali je već nakon nedelju dana imala utisak da je odluka bila ispravna. Po skidanju konaca sedmog dana, rekla je da je zatezanje popustilo i da su prve promene postale jasnije vidljive. Napomenula je i da je prvih nekoliko dana oporavka bilo neprijatno, ali da je napredak bio vidljiv iz dana u dan.

"Žao mi je što nisam ranije"

Pamela je posle operacije poručila da joj je jedino žao što se na zahvat nije odlučila ranije.

Istakla je da je tokom boravka u bolnici i u periodu oporavka u hotelu imala dobru negu i da svakog dana primećuje poboljšanja.

Cena kompletnog zahvata i postoperativne nege iznosila je oko 21.000 australijskih dolara, što je približno 12.000 evra i što je, prema njenim rečima, najmanje tri puta jeftinije od cene koju bi platila u Australiji.

Tajland kao centar za fejslifting

Tajland već godinama važi za jednu od vodećih destinacija za estetske operacije i privlači veliki broj stranih pacijenata. Prema dostupnim podacima, tokom 2024. godine u toj zemlji je urađeno oko devet hiljada hirurških fejsliftinga, što je deo globalne brojke od više od sedamsto hiljada sličnih zahvata obavljenih širom sveta. Stručnjaci ističu da pristupačnije cene nisu jedini razlog već i veliki broj specijalizovanih hirurga koji rade u ovoj oblasti.

Fejslifting podrazumeva podizanje i zatezanje tkiva lica, uklanjanje viška kože i premeštanje masnog i mišićnog tkiva kako bi se ublažili znaci starenja. Operacija se najčešće izvodi u opštoj anesteziji, a oporavak je individualan, ali obično zahteva nekoliko nedelja.

