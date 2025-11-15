Stručnjak za saobraćaj upozorava vozače: Evo šta je tokom jeseni najopasnije na putevima! Većina to previdi

Tokom jesenjih dana na putevima se pojavljuje opasnost koju mnogi vozači potcenjuju, mokro lišće, koje može biti jednako rizično kao led.

Na ovo je upozorio Geri Dod, profesionalni vozač u SCS Chauffeurs.

- Ljudi se zimi pripremaju za zaleđene puteve i maglu, ali mokro lišće može da bude jednako opasno. Drastično smanjuje prianjanje guma, povećava zaustavni put i čini proklizavanje mnogo verovatnijim, posebno u krivinama - objasnio je.

Dodao je da su u ovo doba godina putevi prekriveni lišćem najveći problem.

- Na putevima prekrivenim lišćem, mala pogrešna procena može imati ozbiljne posledice. Kao profesionalni vozači, obučeni smo da predvidimo opasnosti koje većina vozača previdi. U ovo doba godine, putevi prekriveni lišćem su najveći problem - istakao je.

Ako se redovno ne čisti, otpalo lišće može da izazove razna oštećenja automobila: Zapušeni odvodi oko stakla na šoferšajbni mogu rezultirati curenjem, korozijom i dugotrajnom rđom. Zapušeni ventilacioni sistemi mogu smanjiti protok vazduha, opteretiti klima uređaj, pa čak i izazvati oštećenje motora.

- Ako ne čistite automobil od lišća, to može da vas košta čitavo bogatstvo. Provera automobila od dva minuta može vam zaista uštedeti mnogo novca - kaže Geri, prenosi Ekspres.

Tretirajte puteve prekrivene lišćem kao zaleđene površine: smanjite brzinu i povećajte zaustavni put. Izbegavajte parkiranje ispod drveća gde se lišće brzo nakuplja. Držite rukavice ili malu četku u automobilu kako iste sigurno uklonili mokro lišće. Redovno proveravajte odvodne kanale kako biste sprečili da se zapuše.

Autor: A.A.