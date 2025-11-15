Zbog loto listića osvojio preko milion evra, a nije pogodio čak ni sve brojeve: Ovako mu je pošlo za rukom

Srećni dobitnik postigao je gotovo nemoguće, kako su šanse da se ovako nešto dogodi jedan prema 3,1 milion.

Jedan srećnik iz nemačke savezne države Baden-Virtemberg postigao je gotovo nemoguće, iako nije pogodio sve brojeve na Eurodžekpotu, osvojio je više od milion evra.

Radi se o igraču iz okruga Rajn-Neckar koji je tačno pogodio svih pet glavnih brojeva, ali nije pogodio oba dodatna eurobroja. Prema informacijama Lutrije Baden-Virtemberg, nedostajali su mu eurobrojevi 6 i 12 da bi uzeo ceo jackpot.

Ovako visoki dobitci su izuzetno retki, verovatnoća da se osvoji milion evra samo sa pet pogođenih glavnih brojeva iznosi jedan prema 3,1 milion.

Identitet dobitnika još uvek nije poznat. Lutrija je saopštila da je listić uplaćen u južnom delu okruga Rajn-Neckar, a pre isplate dobitka potrebno je predočiti potvrdu o uplati listića.

Za one koji nisu upoznati sa pravilima Eurojackpota: igrači biraju pet brojeva između 1 i 50, kao i dva dodatna eurobroja od 1 do 12. Izvlačenja se održavaju utorkom i petkom u Helsinkiju, glavnom gradu Finske. Lutrija je dostupna u 19 evropskih zemalja, a pravo učešća ima oko 300 miliona ljudi.

Autor: D.Bošković