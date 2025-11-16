Gugl pod lupom Evropske unije: Prete mu sankcije zbog sakrivanja sadržaja

AKTUELNO

Evropska komisija pokrenula je novu istragu protiv Gugla, ispitujući da li smanjuje vidljivost medijskog sadržaja u rezultatima pretrage.

Istraga se fokusira na to da li Gugl snižava rang sajtova koji sadrže sponzorisane ili komercijalne sadržaje, što bi moglo biti u suprotnosti sa zakonima EU o velikim tehnološkim kompanijama (DMA).



Gugl tvrdi da je ovaj postupak deo politike zaštite reputacije sajtova, dok komisija istražuje da li takva praksa ometa izdavače u monetizaciji njihovih sadržaja. Evropska komesarka za konkurenciju, Tereza Ribera, ističe da je važno da novinari ne gube prihode u izazovnim vremenima za industriju.

