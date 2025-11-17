Svetac koji je hodao po vodi i smirivao zmije: Danas Srpska pravoslavna crkva slavi Joanikija

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Joanikiju Velikom, svetitelju koji je, prema predanju, posedovao izuzetne duhovne darove: lečio je najteže bolesti, isterivao demone, krotio divlje zveri i zmije, proricao budućnost i, kada bi to poželeo, postajao nevidljiv ljudskom oku.



Joanikije je rođen u selu Marikati u Vitinjskoj oblasti, u pobožnoj porodici oca Miritrikija i majke Anastasije. Detinjstvo je proveo kao čobanin, čuvajući ovce i usamljeno se moleći dok su one pasle.



Kao mladić je služio vojsku i istakao se u brojnim bitkama, posebno u sukobima protiv Bugara, gde je pokazao izuzetnu hrabrost i veštinu.

Nakon vojničke službe, povukao se na planinu Olimp u Maloj Aziji, gde se zamonašio i potpuno posvetio Bogu. Nikada više nije odstupio od monaškog života, ostajući veran postu, molitvi i asketskoj disciplini.

U narodu je ostao upamćen kao čudotvorac jer je lečio sve bolesti, smirivao divlje životinje, hodao po vodi, a ljudi su mu pripisivali i moć da predviđa događaje koji tek dolaze. Bio je blizak prijatelj sa Metodijem, patrijarhom Carigradskim.

Joanikije Veliki upokojio se 846. godine, u dubokoj starosti, dočekavši 94. godinu života.



Autor: S.M.