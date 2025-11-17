Ove aplikacije su prava SMRT za bateriju, a jednu koristi bukvalno cela Srbija: Otkrivene šokantne brojke

Ako vam se baterija na telefonu prazni brže nego ikada, možda krivac nije sam telefon već aplikacije koje svakodnevno koristite. Najnovija studija OurPBC otkrila je koje popularne aplikacije troše neverovatnu količinu energije i mogu da skrate životni vek baterije, čak i kada nisu aktivno otvorene.

Istraživanje se zasniva na scenariju u kojem korisnik Android ili iPhone uređaja aplikaciji dozvoli sve tražene pristupe prilikom instalacije. To uključuje lokaciju, kameru, mikrofon, kontakte, Wi-Fi vezu, poruke, identitet i skoro sve podatke na telefonu.

Instagram i Fitbit među najvećim potrošačima

Prema rezultatima studije, Instagram i Fitbit troše najviše baterije, i to do 85 procenata, čak i kada rade u pozadini. Stručnjaci navode da je njihova kombinacija pristupa kameri, lokaciji, medijima i konstantnoj sinhronizaciji dovoljna da iscrpi i najjaču bateriju.

Homer Džao iz OurPCB kaže da su društvene mreže, fitnes aplikacije i aplikacije za upoznavanje među najzahtevnijima i da znatno ubrzavaju trošenje baterije.

Društvene mreže dominiraju listom najgorih

U drugom redu potrošača nalaze se Tasker, LinkedIn, WhatsApp i Facebook. Čak sedam od dvadeset najpopularnijih aplikacija na svetu spadaju u najveće potrošače baterije. Na listi su i Instagram, Facebook Messenger, X (bivši Twitter) i Telegram, koje svakodnevno koriste milioni ljudi u Srbiji.

Aplikacije za sastanke takođe nisu izuzetak. Tinder, Hinge i Grindr troše više od 70 procenata baterije tokom dana, posebno kod korisnika koji imaju stalna obaveštenja i lokacijske funkcije uključene.

Stručnjaci savetuju korisnicima da redovno proveravaju koje dozvole daju aplikacijama, jer bolja kontrola nad pristupima može značajno usporiti propadanje baterije.

Autor: Marija Radić