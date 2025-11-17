Magdalena celo telo izoperisala i prekrila tetovažama: Objavila sliku iz prošlosti pa šokirala planetu - Šta je ova devojka uradila sebi?! (FOTO)

Meri Magdalena, koja je imala prvu estetsku intervenciju kada je imala 21 godinu, potpuno je transformisala svoj izgled tokom godina.

Manekenka koja je potrošila više od 380.000 funti (oko 432.000 evra) na plastične operacije ostavila je ljude zapanjenim fotografijom koja prikazuje kako je izgledala pre odlaska pod nož.

Meri Magdalena, koja je imala prvu estetsku intervenciju kada je imala 21 godinu, potpuno je transformisala svoj izgled tokom godina – u pokušaju da postane „mutantska hibridna apokaliptična vanzemaljska boginja“.

I dok je njen dramatični novi izgled mnoge njene muške fanove naveo da se „zaljube“ u nju i nude joj da joj budu otac deteta, drugi nisu tako oduševljeni.

Posebno nakon što su videli fotografije kako je Meri izgledala pre nego što je počela da menja svoj izgled.

Na slici je imala dugu plavu kosu, prirodne usne i netetovirano lice.

Meri, iz Toronta u Kanadi, navodno je morala da počne da se operiše u drugim zemljama jer više nije mogla da dobije ekstremne zahvate u Sjedinjenim Državama. Nakon nekih procedura, ostala je sa užasnim komplikacijama.

„Najneobičnija operacija koju sam imala bila je na mojoj vagini“, rekla je ranije.

„Ja sam je sama dizajnirala, tako da imam najdeblju na svetu. Tokom zahvata sam skoro umrla. Morala sam da primim dve transfuzije krvi.

„Doktor je rekao da gubim previše krvi i da postajem veoma bleda. Mislio je da ću umreti.“

Izazvala je i kontroverzu odlukom da istetovira očnu jabučicu dramatičnom neon-zelenom bojom.

Međutim, umesto kul novog izgleda, višak žute tinte počeo je da curi i „skuplja se“ u uglu njenog oka – pritom bojeći okolnu kožu.

Navodno i dalje pati od ove posledice, sudeći po novom videu na njenoj Instagram stranici.

U snimku, koji je skupio 380.000 pregleda, Meri je spuštala helanke u teretani kako bi pokazala svoju bujnu figuru.

Ali neki ljudi su bili više dekoncentrisani žutom kožom oko njenog oka.

„Opsednut sam tim žutim okom, vau“, napisao je neko.

Međutim, neki je oštro kritikuju.

„Ljudi ti strašno sude“, uzdahnula je.

„Odmah odluče da si loša osoba. Mogu da budu baš zli.“

