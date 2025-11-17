Ljudi tek sada otkrivaju šta se zapravo dogodilo Lajki, prvom psu poslatom u svemir

Priča o Lajki, prvom psu koji je otišao u orbitu, široko je poznata. Ali detalji njenog poslednjeg leta dugo skrivani iza kulisa svemirske trke i danas slamaju srca ljudi širom sveta.

Tokom Hladnog rata, dok su SAD i Sovjetski Savez vodili borbu za tehnološku dominaciju, u pitanju su bile granice koje niko dotad nije pomerao. Od lansiranja prvog satelita do osvajanja Meseca, svaki korak bio je deklaracija moći.

Ipak, iza tih velikih koraka stajala je i visoka cena: pre nego što su ljudi krenuli u svemir, životinje su bile prve koje su rizikovale život. Psi, majmuni i druge vrste slati su kako bi se proverilo može li sisar uopšte da preživi uslove leta i bestežinsko stanje. Njihova žrtva smatrala se prihvatljivom u odnosu na gubitak obučenog astronauta.

Među tim životinjama bila je i Lajka – mešanka nalik terijeru, poznata i pod izvornim imenom Kudrjavka. Pronađena je na ulicama Moskve i odabrana za misiju Sputnjik 2.

Dana 3. novembra 1957. godine, Lajka je lansirana u svemir, a zadatak je bio da pruži ključne podatke o tome kako sisavci reaguju na boravak u orbiti.

Njeno telo odmah je reagovalo na stres: puls joj se utrostručio tokom lansiranja i smirio tek kada je letelica ušla u bestežinsko stanje. Ali samo nekoliko sati kasnije – procene govore između pet i sedam – njen život se ugasio zbog kombinacije pregrevanja i stresa. Uzrok je bio kvar na sistemu za regulaciju temperature.

Ono što priču čini još bolnijom jeste činjenica da povratak nije ni bio planiran. Sovjetski naučnici znali su da će Lajka uginuti u orbiti. Čak i da je izdržala pregrevanje, kiseonika je imala najviše za desetak dana.

Inženjer Jevgenij Šabarov kasnije je opisao poslednje trenutke sa njom:

"Kada smo je smestili u kabinu i pre nego što smo zatvorili otvor, poljubili smo je u njušku i poželeli joj srećan put, potpuno svesni da se neće vratiti."

Društvene mreže: tuga sa zakašnjenjem

Kada su se godinama kasnije pojavili celoviti podaci o Lajkinoj sudbini, društvene mreže preplavile su poruke tuge i gneva zbog ovog psa.

"To je strašno i okrutno", napisao je jedan korisnik.

"Plačem svaki put kad se setim Lajke. Njeni poslednji trenuci morali su biti puni straha", poručio je drugi.

"Ovo mi je slomilo srce", dodao je treći.

Nasleđe jedne male heroine

Uprkos tragičnom kraju, Sovjetski Savez je Lajkin let tada slavio kao ogromnu pobedu. Postala je prva životinja koja je ušla u orbitu, otvorivši vrata kasnijim ljudskim misijama.

Danas, međutim, Lajka se sve više pamti kao simbol žrtve koja je omogućila napredak čovečanstva – ali po cenu života koji nije mogao da kaže "ne".

Autor: D.Bošković