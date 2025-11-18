Većina vozača ne zna šta znači ovaj znak na instrument tabli, a vi?! Ako je svetlo crveno - odmah ugasite motor (FOTO)

Kada sednete za volan, možda vam se čini da sve držite pod kontrolom, ali postoje detalji koji mnogi zanemaruju – mali, šareni simboli koji se povremeno pojave na instrument tabli. Neki su dobro poznati, drugi se jave toliko retko da vozače uhvate potpuno nespremne. Upravo tu nastaje problem, jer svaki od tih znakova ima svoju svrhu, a pojedini mogu upozoriti na kvar koji se ne sme ignorisati.

Dok je oznaka za nizak nivo goriva svima jasna, jedan drugi simbol redovno zbunjuje vozače – takozvani "vodeni" znak. Na Iks-u se oko njega nedavno vodila rasprava, posebno oko toga šta zapravo predstavlja - pa su se komentari kretali od duhovitih do onih koji su konačno razjasnili njegovu pravu namenu.

Jedan je objavila sliku svoje instrument table sa zaokruženim svetlećim simbolom uz pitanje: "Šta ovaj znak znači?"

"Liči na čamac. Verovatno simbol za mirnu plovidbu", našalio se jedan korisnik.

Drugi je dodao: "To je upozorenje da se pirati približavaju. Bolje počni da veslaš."

Nakon brojnih šala, stigao je i tačan odgovor.

"To znači da se motor automobila nije zagrejao na radnu temperaturu. Kad se zagreje, svetlo će se ugasiti", napisao je jedan korisnik.

Ipak, ni to nije sasvim tačno. U pitanju je upozorenje za hlađenje motora, a simbol ne predstavlja čamac, već termometar sa talasastim linijama ispod. To ukazuje na to da motor dostiže previsoku temperaturu, što može značiti da je u sistemu ponestalo rashladne tečnosti. Ako se problem ne reši, motor se može pregrejati, što vodi ka skupim popravkama.

Prema istraživanju kompanije "ATS Euromaster", čak 80 odsto vozača ne zna šta ovaj simbol znači.

Ako je svetlo crveno - odmah ugasite motor

Stručnjaci iz "Eden Motor Group-e" objašnjavaju da, ako je svetlo crveno, treba odmah stati na sigurno mesto i ugasiti motor.

"Ako je nivo rashladne tečnosti nizak ili postoji neki drugi problem u sistemu hlađenja, nastavak vožnje može izazvati ozbiljna oštećenja. Proverite osnovne parametre ili pozovite stručnu pomoć", savetuju.

Uzrok - gubitak rashladne tečnosti

Da biste utvrdili zašto simbol svetli, potrebno je uzeti u obzir nekoliko mogućih faktora.

"Najverovatniji uzroci su gubitak rashladne tečnosti ili kvar senzora", kažu stručnjaci.

Gubitak rashladne tečnosti može nastati zbog curenja u sistemu, na primer zbog oštećenog creva ili pukotine u hladnjaku.

"Curenje možete primetiti tako što ćete videti, čuti ili čak osetiti miris kada otvorite haubu automobila", dodaju.

Ako ne primetite curenje, proverite rezervoar rashladne tečnosti i nivo između oznaka za maksimum i minimum kako biste utvrdili ima li dovoljno tečnosti.

Autor: Marija Radić