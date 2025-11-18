PALE OVE INTERNET STRANICE: Ne radi ni ChatGPT, pogođena i Srbija

Sajt DownDetector prijavljuje probleme u radu platforme X.

Korisnici, koji pokušavaju da pristupe servisima koji su povezani na Cloudflare, imaju problema da to učine.

Problemi sa radom internet stranica su počeli nešto pre 13 časova, a uglavnom se odnosi na one sajtove koji koriste autentifikaciju.

Cloudflare, dobavljač internet infrastrukture, isporučuje ključne tehnologije koje pokreću mnoge onlajn servise, uključujući alate za zaštitu veb lokacija od sajber napada i održavanje rada tokom perioda velikog internet saobraćaja.

Iz Cludfare-a su se oglasili izjavom: "Cloudflare je svestan problema koji potencijalno utiče na više korisnika i istražuje ga. Više detalja će biti objavljeno kada više informacija bude dostupno".

Sličan problem na internetu se pojavio pre nešto manje od mesec dana, kada su veliki svetski sajtovi i aplikacije prestali da rade nakon rušenja AWS-a (Amazon Web Services).

Nedugo potom, probleme je imao još jedan provajder internet servisa – Microsoft Azure.

Najviše su bili pogođeni korisnici platforme X, ali i ChatGPT-a i drugih servisa, a probleme su primetili korisnici brojnih internet stranica u Srbiji.

Autor: Marija Radić