Haker sa 30 godina iskustva otkrio šta se krije na dark vebu: Ovo je najjezivije što sam video

Haker sa tri decenije iskustva u najskrivenijim delovima interneta otkrio je šta ga je najviše potreslo tokom rada na dark webu. Njegova ispovest ponovo se deli zbog zastrašujućih primera koji jasno pokazuju koliko je ovaj deo mreže postao brutalan i opasan.

Prema njegovim rečima, najveća pretnja danas su ransomware napadi, a pojedini kriminalci deluju kao da im je cilj da gledaju kako se čitavi sistemi ruše. Najviše ga pogađaju slučajevi u kojima su mete bolnice, gde se odluke mere bukvalno u sekundama i mogu koštati nekoga života.

Bolnice kao glavne mete kriminalaca

Iskusni stručnjak, koji danas radi kao white hat haker, kaže da je više puta gledao kako bolnice padaju na kolena zbog zaključanih sistema. U tim trenucima, zaposleni se suočavaju sa nemogućim izborom. Ili će platiti otkupninu ili će rizikovati živote pacijenata.

Na početku ere ransomware napada otkupnine su bile relativno male, ali danas se traže desetine miliona dolara. U jednom nedavnom napadu napadači su tražili čak 70 miliona dolara za ključ kojim bi otključali celu infrastrukturu. Kako kaže, to su igre u kojima su ulozi ogromni, a posledice dramatične.

"Najjezivije stranice koje postoje"

Njegova iskustva potvrđuje i etički haker Rajan Montgomeri, koji je na dark webu nailazio na sadržaje koji prevazilaze granice mašte. Tamo se nalaze falsifikovani dokumenti, lažne lične karte, pa čak i stranice koje nude takozvana "ubistva po narudžbini" uz isplate u Bitkoinu. U većini slučajeva to su prevare, ali sama činjenica da takav sadržaj postoji govori sve o mračnim delovima interneta.

Pored toga, Montgomeri kaže da je morao da ulazi na te stranice kako bi lovio onlajn predatore i prijavljivao ih nadležnima. Mnogi od njih ciljaju decu i tinejdžere, što celu priču čini još jezivijom.

Šta je zapravo dark veb

Na "površinskom" vebu nalaze se stranice koje svi svakodnevno koristimo. Deep veb obuhvata sadržaje zaštićene lozinkama, pretplatama i privatnim mrežama. Dark veb je najdublji sloj interneta, dostupan samo preko specijalnih pretraživača koji skrivaju identitet korisnika.

Upravo ta anonimnost ga čini utočištem za kriminalce, ali i za istraživače koji pokušavaju da razotkriju napade i spreče tragedije.

Autor: S.M.