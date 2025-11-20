Deda seo u auto, pa uključio navigaciju: Kada su ga policajci pronašli, nisu mogli da veruju šta vide (FOTO)

Policajaci su se krstili kada su u Hamburgu, na korak od reke Elbe, na stepenicama pronašli vremešnog deku "zarobljenog" u "mečki", kojom se provozao niz najmanje 30 stepenika! Deka se našao na pogrešnom putu pošto je "slušao navigaciju".

Bizarna nesreća dogodila se u sredu uveče. Deka (88) krenuo je kući svojoj supruzi, ali je odlučio da ide drugom rutom. To se ispostavilo kao kobna greška, jer je pogrešno skrenuo i u sledećem trenutku je jurnuo niz stepenice.

Deka je, navodno, pratio instrukcije navigacije, koja mu je, nešto pre 20.30 časova rekla da skrene... U sledećem trenutku auto je krenuo naglo nizbrdo niz stepenice koje vode direktno do reke.

Deda se u "mečki" stumbao niz više od 30 stepenika, putem dugim više od 80 metara i uspeo je da se zaustavi tik ispred vode.

Tokom bizarne nesreće uništio je živu ogradu koja je zasađena duž stepenica kao i ogradu. Nikom nije jasno kako se automobil nije ranije zaglavio budući da je u pitanju veoma uska staza namenjena pešacima.

Deku su uspeli da izvuku iz vozila, ali je "mečka" čekala specijalne ekipe da je iščupaju... To se dogodilo tek danas poslepodne, a u međuvremenu nijedan pešak nije mogao tim putem do reke.

Kako piše Bild, deka je sam pozvao policiju kada je uspeo konačno da zaustavi automobil. Odmah su mu rađeni testovi da bi se ustanovilo da li je uopšten sposoban da vozi, s obzirom na godine, ali za divno čudo, nisu mu oduzeli vozačku dozvolu. Izgleda da je navigacija zaista bila ta koja ga je naterala da pogrešno skrene.

Vlasti su zabranile građanima da koriste stepenište za pristup reci dok se ne proveri da li su bezbedne za korišćenje.

