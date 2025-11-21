Detektovano 40.000 asteroida koji proleću kraj Zemlje: ESA objavila

Astronomi su detektovali 40000. Zemlji blizak asteroid! Ove svemirske stene variraju u veličini, dok neke imaju prečnik od nekoliko metara, drugima je on i do nekoliko kilometara, a proleću blizu naše planete, saopštila je Evropska svemirska agencija (ESA).

Svaka nova detekcija je i podsetnik na ranjivost Zemlje i svedočanstvo o tome koliko je polje planetarne odbrane napredovalo za samo nekoliko decenija.

Asteroidi su stenoviti ostaci formiranja Sunčevog sistema pre više od četiri milijarde godina. Većina njih kruži oko Sunca, na prostoru između Marsa i Jupitera. Zemlji bliski asteroidi (NEA) su oni koje orbita dovodi na približno 45 miliona kilometara od Zemlje – dovoljno blizu da timovi za planetarnu odbranu pomno motre na njega.

Prvi NEA – Eros - otkriven je 1898. . Decenijama su otkrića dolazila sporo, sve dok namenski teleskopi za pregled neba tokom 1990-ih i 2000-ih nisu počeli da pronalaze stotine novih NEA svake godine. U novembru 2025. ukupan broj identifikovanih NEA premašio je 40.000, pri čemu je oko 10.000 njih otkriveno samo u poslednje tri godine.

- Broj otkrića raste eksponencijalno, sa hiljadu na početku veka na 15.000 u 2016. i 30.000 u 2022. godini. Kako sledeća generacija teleskopa bude ulazila u upotrebu, očekujemo da će broj poznatih NEA nastaviti da raste još bržim tempom – rekao je Luka Konversi, menadžer Koordinacionog centra za objekte bliske Zemlji u ESA, i dodao:

- Otvorena ove godine, Opservatorija Vera K. Rubin u Čileu, iako nije posvećena isključivo pregledima asteroida, otkriće desetine hiljada novih NEA i drugih asteroida. U međuvremenu, ESA-ini teleskopi Flyeye (Mušje oko), dizajnirani sa širokim vidnim poljem nalik insekatskom, uočiće asteroide koji promiču trenutnim pregledima.

Autor: Marija Radić