'Grad duhova' u Maleziji je arhitektonsko čudo: Koštao je 100 milijardi dolara, a u njemu danas skoro niko ne živi (VIDEO)

Zamišljen kao grad budućnosti, mega-kompleks Forest City, vredan 100 milijardi dolara, zvanično je otvoren 2016. godine.

Obećavao je budućim stanovnicima luksuzan život i ekološki prijateljsko okruženje, ali su stvari krenule u potpuno drugom smeru, prenosi LadBible.

Zašto projekat nije uspeo?

Forest City je lociran u malezijskoj državi Džohor, a trebalo je da primi 700.000 stanovnika. Danas slovi za “grad duhova”, jer na ogromnom prostoru, ispunjenom soliterima, živi oko 9.000 ljudi (podaci iz 2023. godine).

Popularni jutjuber Ben Moris odlučio je svojevremeno da poseti kompleks i sazna više o razlozima zašto nije zaživeo u punom kapacitetu.

Najveći investitor, Country Garden Holdings, organizovao je 6. marta 2016. godine svečano otvaranje. U to vreme, ulagan je ogroman novac u izgradnju, s ciljem da se privuku kupci srednje klase.

Šansa za "drugi dom"

Stvari, međutim, nisu išle po planu. Kineski ulagač je upao u finansijske probleme, projekat nije završen, a odazvao se (pre)mali broj kupaca.

“Spekuliše se da postoji nekoliko razloga koji su doveli do neuspeha projekta, poput nedostatka sredstava. Ideja je bila da se Kinezima ponudi šansa da poseduju drugi dom u inostranstvu. Danas vidimo da su mnoge jedinice prazne”, kazao je jutjuber.

On je bio iznenađen koliko su nekretnine luksuzne, a gledaocima je pokazao kako izgledaju.

“Apartmani imaju teniske terene, bazene, teretane i druge sadržaje”, objasnio je.

"Pobegao sam odatle..."

Svojevremeno, inostrani mediji preneli su i priču Nazmija Hanafija, IT stručnjaka, koji se preselio u Forest City.

“Pobegao sam odatle posle šest meseci. Iznajmio sam jednosoban stan, ali me nije bilo briga za depozit, samo sam želeo da odem. Tamo ste usamljeni, sami sa svojim mislima”, kazao je.

Hanafi je rekao da je imao “velika očekivanja” od mega-kompleksa, ali da je doživeo “loše iskustvo”.

Ljudi koji su svojim očima videli Forest City navode da deluje kao “napušteno letovalište”, sa pustom plažom, oznakama za zabranjeno plivanje, gomilom zabravljenih radnji i restorana...

Autor: Marija Radić