Magistar biologije čuva ovce u ovom srpskom manastiru: Starac Radivoje mir pronašao u svetinji (FOTO)

U tišini manastira Studenice, među zidinama vekovne svetinje, živi skromni starac Radivoje. Pastir koji svoje dane provodi u službi Gospodu i manastiru, noseći u srcu znanje magistra i blagost čoveka koji je pronašao mir u molitvi.

Dobrodušni pastir manastirskih ovaca, magistar biologije, svojim skromnim životom, ljubavlju prema Gospodu i posvećenošću svetinji osvojio je srca mnogih.

- U manastiru Studenica živi jedan dobrodušni starac - pastir manastirskih ovaca Radivoje. On hvali Gospoda na poseban način i služi svetom manastiru sa suzama u očima. Blagoslovi Gospode ovog divnog starca, slugu Tvojega - gospodina, magistra biologije - navodi se u opisu fotografije na Fejsbuk stranici "Studenica info".

Vernici za ovog čoveka imaju samo reči hvale. Kako su naveli Radivoje Jonlija rođen je i odrastao u Nevesinju, a u manastir Studenica, navodno je došao, 1995. godine.

- Video sam ovog starca u manastiru Studenica. Zaista zrači iskrenom hrišćanskom dobrotom - navodi se u jednom od komentara.

Kažu i da nikada nije propustio liturgiju.

- Uvek skroman, o znanju da ne govorimo. Poštovani magistre Jonlija, pre svega skromni čoveče, živeli još puno godina zdravi, skromni, časni. Veliki naklon - navela je jedna korisnica u komentarima.

У манастиру #Студеницa живи један добродушни старац - пастир манастирских оваца Радивоје. Он хвали Господа на посебан начин и служи светом манастиру са сузама у очима. Благослови Господе овог дивног старца, слугу Твојега - господина, магистра биологије. pic.twitter.com/bNu79w3v5t — Студеница Инфо (@Studenica_Info) 19. новембар 2024.

Jedan vernik je dodao da je Radivoje najobrazovaniji čobanin koji postoji na svetu.

- Bože, koliko mi je drago da vidim da je taj čovek živ, moj profesor biologije - glasi jedan od komentara.

Autor: A.A.