STROGO SU ZABRANJENE! Ove tri pesme se ne sviraju na svadbama u Srbiji: Jesu hitovi, ali...

Ove pesme se na svadbama nikada ne sviraju: Muzičari otkrili koja je na prvom mestu, mlade jednu posebno ne podnose.

Kako je jedan bend objavio na svom TikTok nalogu, neke numere su "zabranjene" na svadbama u Srbiji.

Mimo prostrane lepe sale, usluge i hrane, na raspoloženje zvanica i dobru atmosferu jedne svadbe definitivno čini i odabir muzike. Tom temom pozabavio se i Mandarina bend koji je objavio video na svom TikTok nalogu istakavši koje pesme su "zabranjene" na svadbama u Srbiji.

Prva na listi našla se numera Miroslava Ilića"Nije život jedna žena", a sudeći po naslovu verujemo da nije ni potrebno da se objašnjava razlog.

Odmah za njom našla se i Bajagina pesma "Moji su drugovi", ali postavlja se pitanje da li je numera izgubila na popularnosti ili je mladima danas dozlogrdio neizbežni "vozić" kojim su svi pribegavali umesto plesnih pokreta.

Treće mesto zauzela je pesma "Digni ruku" benda Galija koja je, prema rečima Mandarina benda "izlizana" jer se svira na svim proslavama.

Kao nepoželjne na listi su se našle i pesme sa nazivima ženskih imena jer, kako kažu, mlade ne žele da na svoj najlepši dan evociraju uspomene iz prošlosti svojih odabranika.

Autor: S.M.