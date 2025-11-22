Mlađima od 16 godina se gase nalozi na Fejsbuku i Instagramu: Novo pravilo stupa na snagu 4. decembra

Tinejdžerima u celoj zemlji gase se nalozi na društvenim mrežama zbog nove kampanje koju pokreće vlada, uprkos protivljenju kompanije Meta, ali i mnogih drugih koje su izrazile neslaganje sa ovom, po mnogima, radikalnom merom.

Australijskim tinejdžerima mlađeg uzrasta uskoro će biti zatvoreni nalozi na Instagramu, Fejsbuku i Tredsu, kao i na još nekim društvenim mrežama, pre nego što u toj zemlji zvanično stupi na snagu zabrana korišćenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina.

Kompanija Meta, koja je vlasnik ovih platformi, saopštila je da je počela da obaveštava korisnike starosti od 13 do 15 godina putem imejla i poruka da će im nalozi biti deaktivirani od 4. decembra.

Meta se protivi

Zabrana za mlađe od 16 godina zvanično će stupiti na snagu 10. decembra i odnosiće se na platforme poput TikToka, Jutjuba, Iksa i Redita.

"Cilj ove zabrane je da se deci dozvoli da budu deca", izjavio je australijski premijer Entoni Albaneze. Meta i druge kompanije izrazile su protivljenje ovoj meri, ali su navele da će je poštovati.

Kazne paprene za one koji se ne pridržavaju propisa

Australijsko regulatorno telo za internet procenjuje da u toj zemlji ima oko 150.000 mlađih tinejdžera korisnika Fejsbuka, i oko 350.000 na Instagramu, starosti od 13 do 15 godina.

Platforme koje ne budu preduzele korake da blokiraju naloge mlađima od 16 godina mogle bi da budu kažnjene sa do 50 miliona australijskih dolara (oko 28 miliona evra).

Svim korisnicima će se proveravati starost

Komesarka za bezbednost na internet, Džuli Inmen Grant, kazala je da je cilj zabrane da zaštiti tinejdžere od pritisaka i rizika kojima mogu da budu izloženi dok su ulogovani na društvenim mrežama.

Obavezna provera starosti korisnika biće uvedena u Australiji za naloge koji koriste čet opciju počev od decembra, dok će na Novom Zelandu i u Holandiji stupiti na snagu istovremeno, a u ostatku sveta biće primenjena od januara.

Novi zakon bi mogao da ima velike posledice

Vlada Australije pokrenula je još pre izvesnog vremena marketinšku kampanju vrednu devet miliona dolara kojom promoviše svoju prvu svetsku zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, predstavljajući je kao meru "Za dobrobit naše dece". Zakon, usvojen u novembru 2024, podiže minimalnu starosnu granicu za otvaranje naloga na društvenim mrežama sa 13 na 16 godina.

Vlada australijskog premijera Entonija Albanezea tvrdi da prekomerna upotreba društvenih mreža štetno utiče na mentalno zdravlje tinejdžera, podstiče dezinformacije i sajber-nasilje. Predstavnici "Jutjuba" upozorili su da bi novi zakon mogao da ima "nenamerne posledice" i da bi mogao da bude "izuzetno težak za sprovođenje", najavivši moguće pravne postupke protiv uključivanja njihove platforme u zabranu.

