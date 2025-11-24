Ljudi prijavljuju misteriozne promene u Gmail podešavanjima, Google tvrdi da ništa nije menjao

Gmail je ponovo u centru pažnje zbog tvrdnji da Google menja podešavanja bez znanja korisnika.

Priča je počela kada se pojavila sumnja da kompanija koristi sadržaj ličnih mejlova za treniranje Gemini veštačke inteligencije, što je izazvalo lavinu komentara i pojačanu brigu oko privatnost korisnika. S obzirom na to koliki je broj ljudi zavistan od Gmail naloga, vest se proširila ogromnom brzinom i izazvala dodatnu zabunu.

Izvor optužbi bio je blog objavljen nakon rasprave koja je kružila društvenim mrežama. Bez obzira na to što su ove tvrdnje zvučale alarmantno, Google tvrdi da ne koristi sadržaj vaših mejlova za treniranje Gemini modela i da "nije menjao ničija podešavanja". U zvaničnom komentaru naglašeno je da su smart funkcije stare godinama i da nisu u vezi sa treniranjem AI sistema.

Ipak, dodatnu sumnju pokrenuli su korisnici koji tvrde da su nekada davno isključili određene opcije u Gmailu, da bi ih ponovo zatekli uključene. Ovo je izazvalo dodatnu priču o tome koliko su transparentna ovakva podešavanja i koliko običan korisnik zapravo zna šta se u pozadini dešava.

Podešavanja koja su zbunila korisnike

Bez obzira na sve, ključni problem nije to da li Google koristi vaše mejlove za treniranje Gemini sistema već činjenica da su tri smart funkcije često uključene automatski. To uključuje personalizaciju Gmail iskustva, prikaz događaja iz mejlova u kalendaru, detaljnije pretrage, prijedloge sadržaja i integracije sa drugim Google servisima. Ovo spada u "normalan" rad Gmaila, ali otvara pitanje zašto su ove opcije podrazumevano aktivne.

Google je sve detaljnije opisao u svom Help Centeru, gde potvrđuje da Gmail analizira sadržaj mejlova radi filtriranja neželjene pošte, kategorizacije poruka ili predloga prilikom pisanja. To nije sporno i deo je dugogodišnje prakse, ali je suština u tome da korisnici očekuju veću kontrolu nad privatnost podešavanjima, pogotovo sada kada se sve više govori o AI alatima kao što je Gemini.

Kako proveriti i isključiti smart funkcije

Ukoliko ne želite da Gmail koristi vaše podatke za integrisane smart funkcije, sve tri opcije možete ručno isključiti. Na vebu je potrebno otvoriti podešavanja, pronaći sekciju Smart features i ručno isključiti svaku od njih. Na mobilnom telefonu ovo se radi u meniju za podešavanja naloga, gde su sve tri opcije dostupne.

Ako ih isključite, određene funkcije kao što su Smart Compose ili Smart Reply neće raditi, ali Gmail kao servis nastavlja da funkcioniše potpuno normalno. Na kraju, sve se svodi na lični izbor između praktičnosti i zaštite privatnost, posebno u trenutku kada se pojavi i najmanja dilema oko načina na koji Google rukuje podacima korisnika.

